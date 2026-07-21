Mercato OM : Trois recrues à 40 M€, Marseille surprend !

La direction de l’OM avance discrètement sur son mercato. Elle vient de finaliser trois nouvelles signatures pour un montant total avoisinant les 40 millions d’euros.

Mercato : Trois joueurs transférés définitivement à l’OM

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L’Olympique de Marseille poursuit son dégraissage estival. Trois cadres du vestiaire ont déjà fait leurs valises. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Junior Traoré ont quitté le navire OM cet été. C’est dans ce contexte de restrictions budgétaires que le club phocéen continue de surprendre.

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Plusieurs sources locales assurent que la direction de l’OM a déjà injecté près de 40 millions d’euros pour finaliser trois signatures cet été. Facundo Medina a été recruté définitivement pour 18 millions d’euros. Et Timothy Weah pour environ 14,4 millions d’euros. Tandis que l’option d’achat de Hamed Junior Traoré a été levée pour 7,5 millions d’euros avant son prêt au Genoa.

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#MercatOM 26-27 🔵⚪️



▶️ Arrivées



✅Facundo MEDINA 👉 Lens (transfert définitif, 18 M€)

✅Timothy WEAH 👉 Juventus (transfert définitif, 14.4 M€)

✅Hamed TRAORÉ 👉 Bournemouth (transfert définitif, 7.5 M€)

✅Angel GOMES 👉Wolverhampton (retour de prêt)

✅Bamo MEÏTÉ… — OManiaque (@OManiaque) July 20, 2026

Ces investissements alourdissent la situation financière de l’OM. Cela oblige le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi à intensifier ses efforts dans le sens des départs. Son objectif est bien entendu d’alléger la masse salariale du club et rentrer dans les clous de la DNCG ainsi que l’UEFA. La suite du mercato promet d’être intense à Marseille.