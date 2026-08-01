Mercato OM : Lorenzi dégote un buteur en Angleterre  

Le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi flaire un joli coup en Angleterre. À la recherche de renforts offensifs, le club phocéen aurait placé un ancien attaquant de Ligue 1 dans son viseur.

Mercato OM : Lorenzi lorgne Evann Guessand

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En quête de renforts offensifs à moindre coût, l’OM s’intéresse de près à un profil bien connu du championnat français. L’été avance, mais les caisses restent vides. Pour faire des coups, la direction olympienne doit ruser. Sa stratégie ? Cibler des joueurs moins coûteux.

Les recruteurs marseillais seraient en pince pour Evann Guessand, l’actuel attaquant d’Aston Villa. À 25 ans, le joueur ne débarquerait pas en terre inconnue. Il connaît la Ligue 1. Formé à l’OGC Nice, l’avant-centre a aussi défendu les couleurs du FC Nantes. Cette parfaite acclimatation au football tricolore séduit Marseille, qui cherche des recrues opérationnelles.

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Le dossier s’annonce complexe. Sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2030, Guessand appartient au club anglais pour de longues années encore. Une vente définitive ? Inabordable pour Marseille. Pour débloquer la situation, les dirigeants olympiens privilégient donc un prêt. Cette option permettrait de limiter les frais tout en offrant au joueur du temps de jeu.

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Les discussions officielles pourraient démarrer très prochainement. Prêté à Crystal Palace durant la seconde moitié de saison dernière, le Franco-Ivoirien y a joué 14 matchs, inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Un bilan moins solide. Mais l’OM croit dur comme fer en son potentiel. Le club marseillais pourrait donc tenter un pari avec cet ancien pensionnaire de Ligue 1.