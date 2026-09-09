PSG : Luis Enrique modifie sa liste avant Bratislava !

Quelques heures avant le choc PSG-Bratislava, Luis Enrique a procédé à une modification surprise. L’entraîneur parisien a ajouté un nouveau nom sur sa liste B réservée aux jeunes joueurs du club.

PSG : Luis Enrique ajoute Adam Mouak sur sa liste B

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Le Paris Saint-Germain tentera d’écraser ce mercredi soir le Slovan Bratislava pour son entrée en lice en Ligue des champions. Cette rencontre s’avère très abordable pour le champion en titre sur le papier. Et avant ce choc, Luis Enrique a transmis à l’UEFA ses joueurs retenus pour cette compétition.

Sa liste A compte 24 éléments sur les 25 autorisés. Elle comporte bien sûr l’ensemble de recrues estivales telles que Ferran Torres, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Alessandro Longoni. Luis Enrique a aussi retenu le jeune Quentin Ndjantou malgré son éligibilité pour la liste B.

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Notons que cette seconde liste bénéficie d’une plus grande flexibilité. Elle peut être actualisée jusqu’à la veille de chaque rencontre. David Boly ainsi qu’Arthur Vignaud y figuraient déjà. Et un troisième nom a fait son apparition ces dernières heures. Le compte spécialisé Titis du PSG assure que le jeune gardien Adam Mouak a été intégré en urgence au groupe.

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🚨Adam Mouak (2009) intégré au groupe du PSG pour affronter le Slovan Bratislava en UCL ! 🧤❤️💙



🗞️ @TitisduPSG pic.twitter.com/ohAeZNydmJ — Paris Vision (@ParisVisionX) September 9, 2026

Ce renfort de dernière minute vient compenser la blessure d’Alessandro Longoni. Le portier de 17 ans pourrait donc en profiter pour franchir un palier au Paris SG. Sachant que la hiérarchie des portiers est impactée par la mobilisation d’Arthur Vignaud avec les Espoirs pour le match de Youth League contre la même équipe de Bratislava.