Accueil - Football - PSG : Un implacable verdict confirmé pour Kvaratskhelia

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, lors de la victoire du PSG face au Barça (4-2), Khvicha Kvaratskhelia pourrait-il revenir avant la fin de la saison ? Un spécialiste ne donne que très peu de chance à la star géorgienne.

PSG : Fin de saison annoncée pour Khvicha Kvaratskhelia

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, mardi soir contre le FC Barcelone, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia sera absent de longs mois.

Lire aussi : PSG : L’option surprenante d’Enrique pour remplacer Kvaratskhelia

À voir

OL : Nicolás Tagliafico incertain pour le déplacement à Lens

Mais l’ancien ailier du Napoli peut-il revenir dans le groupe de Luis Enrique pour le mois de mai, au moment où, souvent, la saison se décide ? Selon le Dr François Pietra, ancien médecin du RC Strasbourg, il y a très peu de chance de revoir le numéro 7 du PSG fouler à nouveau une pelouse cette saison.

« Chacun évolue d’une certaine manière, mais, globalement, ce délai (de 6 à 7 mois d’absence) est respecté. D’autant plus que les clubs communiquent uniquement sur la rupture du ligament croisé antérieur, mais ne précisent pas d’éventuelles lésions associées qui ralentiraient le processus », explique le docteur Pietra à L’Equipe, qui se veut donc extrêmement prudent pour Kvaratskhelia, avant d’ajouter : « ce serait un miracle qu’il rejoue d’ici la fin de la saison. Surtout qu’il suffit d’une quelconque complication dans le processus et c’est râpé. Même avec une grosse prépa, ça va être ultra-serré… »

Mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia s’est écroulé après un contact avec Xavi Espart. Le protégé de Luis Enrique se tenait le genou. Après plusieurs secondes au sol, il s’est relevé, mais n’a pas pu poser le pied au sol. Il a quitté le terrain avec l’aide de deux membres du staff médical du club de la capitale.

À voir

Mercato ASSE : Boakye attire les regards, Saint-Etienne négocie

Lire aussi : Mercato : Kvaratskhelia blessé, Jadon Sancho la solution du PSG ?

Si la rupture des ligaments croisés était suspectée au terme du match, les examens effectués par le joueur de 25 ans mercredi matin ont confirmé la mauvaise nouvelle. Khvicha Kvaratskhelia va être opéré dans les prochains jours et sera absent de longs mois.

Son absence pourrait durer entre six et neuf mois, ce qui lui ferait manquer le reste de la saison 2026-2027. Conscients de la gravité de la situation, les dirigeants du Paris Saint-Germain réfléchissent déjà à la possibilité de recruter un nouvel ailier lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs noms sont déjà évoqués.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG prend une décision forte pour Matvey Safonov

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique prépare une offre de 70M€ pour Eric Garcia

Mercato PSG : Paris veut déjà blinder Désiré Doué

Ces dernières heures, la presse britannique a annoncé que Chelsea serait prêt à envoyer Estêvão Willian (19 ans) à Paris dans le cadre d’un prêt sec de six mois, si le double champion d’Europe en titre accepte de prendre en charge la totalité de son salaire et de lui garantir un temps de jeu conséquent.