Grosse pression sur Franck McCourt, l’OM bientôt vendu ?

Enfin la bonne année ? Régulièrement annoncée ces dernières saisons, la vente de l’OM pourrait être accélérée durant cet exercice par la pression populaire. Le Vélodrome pourrait poussé Franck McCourt à céder le club à un autre investisseur.

OM : Le Classico comme élément déclencheur de la révolte contre Franck McCourt ?

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Après la défaite face au Stade Rennais, l’OM s’est déjà mis dans une situation délicate au classement de Ligue 1. Si les suiveurs du club phocéen s’attendaient forcément à souffrir cette saison vu l’absence de recrutement, ils espéraient quand même avoir une équipe capable de rivaliser en championnat, et la victoire initiale face au RC Strasbourg allait en ce sens.

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Mais depuis ce sont trois défaites, et des carences trop visibles. Les joueurs et même Bruno Genesio échappent globalement aux critiques trop acides, qui tombent surtout sur un Frank McCourt qui a tout laissé faire niveau financier, avant de couper définitivement le robinet d’un coup. Une méthode qui fait hurler chez les suiveurs marseillais.

Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite vite, l’OM peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale…



Que la gestion soit risquée pour la saison, ok, mais cramer aussi ton relationnel avec ton seul gars qui tient la baraque depuis le début de… https://t.co/72mK2t47fD — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) September 11, 2026

« Chaque défaite qui passe, je passe un palier supplémentaire de colère contre McCourt. Sa gestion depuis des années, son été, l’état dans lequel il met son club, toutes les certitudes affichées par les décideurs l’an passé. Je ne peux pas en vouloir à l’équipe ce soir », a notamment commenté le journaliste marseillais Marwan Belkacem.

Les prochains jours seront donc décisifs, car la colère gronde, et cela peut vite partir dans tous les sens à Marseille. Il y a tout d’abord ceux qui croient que Bruno Genesio, de plus en plus désabusé, peut claquer la porte très prochainement.

« Pour moi, si McCourt, Richard et Pep ne crèvent pas l’abcès vite vite, l’Olympique de Marseille peut se retrouver sans coach avant la trêve hivernale… Que la gestion soit risquée pour la saison, ok, mais cramer aussi ton relationnel avec ton seul gars qui tient la baraque depuis le début de l’été, c’est quand même fou, et tu peux tomber bien bas », assure de son côté le compte pro-OM Nordine L’instant N.

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‼️Concernant la déclaration de Bruno Genesio sur les ambitions du club après la défaite à Rennes, le coach ciblait directement Franck McCourt.



L'entraîneur attend désormais que le propriétaire s’exprime clairement sur l’OM, après un mercato sans la moindre recrue…#TeamOM pic.twitter.com/JaeAiH15Uk — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 12, 2026

Pour le compte La Minute OM, c’est clairement Frank McCourt qui était visé par la sortie de Bruno Genesio de ce vendredi soir à Rennes, où l’entraîneur marseillais demandait à ce que le club s’exprime sur la vraie situation sportive et financière.

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De quoi faire monter la colère du Vélodrome, alors que le prochain match face au PSG pourrait bien être volcanique surtout si cela tourne à la déculottée pour l’équipe locale. Les banderoles demandant à Frank McCourt d’abandonner le club et donc de le vendre rapidement pourraient être plus que jamais de sortie à cette occasion. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs à Marseille.

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