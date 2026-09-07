Mercato PSG : Riolo répond cash à Enrique sur le recrutement

En conférence de presse jeudi passé, Luis Enrique s’est dit très satisfait du recrutement effectué par le PSG cet été. Daniel Riolo a commenté la sortie de l’entraîneur parisien sur le dernier mercato.

Mercato : Luis Enrique juge le mercato du PSG « exceptionnel »

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Avant la défaite du PSG face à l’AS Monaco (1-2), vendredi au Parc des Princes, Luis Enrique s’est longuement exprimé au Campus de Poissy. L’entraîneur espagnol a notamment évoqué le mercato du PSG.

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Pour renforcer son équipe après les départs de Kang-In Lee, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et Ibrahim Mbaye, le club de la capitale a recruté Maghnes Akliouche (50M€), Ferran Torres (50M€), Mika Godts (55M€), Lucas Digne (7M€) et Alessandro Longoni (libre).

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Pour le coach du PSG, ce recrutement est exceptionnel parce que Luis Campos lui a permis d’avoir à sa disposition qu’il voulait absolument dans son groupe.

« Quel bilan faites-vous de ce mercato ? C’est fini, et le bilan que je peux faire, c’est qu’on a fait un mercato exceptionnel, sans aucun doute. Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont fait un travail incroyable. Je suis très content. Je voudrais aussi saluer les joueurs qui sont partis, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola.

Ils ont été très importants dans la conquête des trophées ces deux dernières années. Je leur souhaite le meilleur et je pense que ces changements ont été nécessaires. On a besoin de redonner de l’énergie à l’équipe, en termes de mentalité et d’ambition », a déclaré Luis Enrique avant de demander de la patience pour l’intégration des nouveaux joueurs.

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« Je peux juste dire que je suis content. Après, il faut voir le temps d’adaptation de chaque joueur, le niveau qu’ils vont donner à l’équipe. Quand a commencé ma deuxième saison, ici, il y avait des doutes sur les joueurs qu’on avait pris, et après, les résultats ont été là, on a pu voir leur niveau. Donc je suis content, on a acheté les joueurs qu’on voulait acheter.

Maintenant, il y a des règles de fair-play financier qui obligent à savoir vendre, pas seulement acheter. Et je pense qu’on est une des meilleures équipes d’Europe sur le terrain et hors du terrain », a ajouté l’ancien entraîneur du Barça. Un enthousiasme que tout le monde ne partage pas forcément.

Daniel Riolo : « Cela me semble un peu abusé »

Quelques jours après la sortie de Luis Enrique sur le recrutement estival du Paris Saint-Germain, Daniel Diolo a dressé le bilan du mercato effectué par Luis Campos dans le sens des arrivées. Sans langue de bois, le journaliste a avoué que le double champion d’Europe a, certes, renforcé son équipe, mais on ne peut pas parler de mercato exceptionnel comme le dit Luis Enrique.

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Sur les antennes de RMC, Riolo a notamment expliqué : « un mercato exceptionnel selon Luis Enrique ? Ça me semble un peu abusé. En matière de recrutement, il y a trois joueurs qui doivent nous prouver qu’ils sont du niveau du PSG. De là à dire exceptionnel… mais s’il recrute Lamine Yamal, il invente un dictionnaire ? Il fait quoi ? »