Accueil - PSG mercato - PSG : Mika Godts répond à ceux qui le placent parmi les flops

Mika Godts a répondu aux premières critiques sur ses débuts avec le PSG après avoir inscrit son premier but avec la Belgique contre l’Italie. L’ailier de 21 ans assume un début parisien discret, mais assure rester confiant dans sa progression sous les ordres de Luis Enrique.

PSG : Pourquoi Mika Godts ne s’affole pas malgré les critiques ?

Le contexte avait quelque chose d’assez savoureux. Pendant que certaines analyses françaises commençaient à ranger Mika Godts parmi les déceptions du mercato parisien, le jeune Belge répondait sur le terrain avec un but spectaculaire contre l’Italie pour la sélection nationale de Belgique. Titulaire à Rome, il a ouvert le score à la 20e minute après avoir éliminé deux défenseurs avant de tromper Gianluigi Donnarumma.

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Quelques heures plus tard, en zone mixte, le joueur n’a pourtant pas cherché à régler ses comptes. Son discours est même remarquablement calme. « J’ai le temps, j’ai le temps. Le coach et le club croient en moi », a expliqué Godts, avant d’insister sur l’aide apportée par ses nouveaux partenaires.

Mais que lui reproche-t-on réellement à Paris ?

Les critiques reposent avant tout sur un constat comptable. Après cinq journées de Ligue 1, Mika Godts n’a encore jamais été titularisé. Il compte cinq apparitions, environ 117 à 118 minutes de jeu, aucun but et une passe décisive. Son rôle reste donc celui d’un joker offensif appelé à dynamiser les fins de rencontre.

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L’Équipe a effectivement retenu son nom dans sa sélection des recrues considérées comme des déceptions de ce début de saison. Le quotidien souligne notamment le montant de l’opération, évalué à 55 millions d’euros bonus compris, ainsi que le faible temps de jeu accordé par Luis Enrique. Mais le même constat laisse une porte ouverte. Le Belge possède les qualités de percussion et de dribble attendues, encore faut-il qu’il puisse réellement les exprimer.

Son but avec la Belgique change-t-il déjà la perception ?

Il serait évidemment prématuré de transformer un but international en procès-verbal de réhabilitation. Mais la prestation contre l’Italie rappelle pourquoi le PSG a investi sur ce profil. Mika Godts a retrouvé une situation où il pouvait attaquer les espaces, provoquer et utiliser son jeu de jambes, des qualités déjà mises en évidence lors de son passage à l’Ajax.

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Le principal intéressé assure justement vouloir progresser au contact des meilleurs. « Apprendre d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia ? Oui bien sûr », a-t-il déclaré en zone mixte. « J’essaie de faire mes dribbles, de jouer avec mes qualités », a-t-il poursuivi, avant d’ajouter que son niveau « augmente beaucoup » au contact de ses coéquipiers.

Pourquoi le Paris SG doit-il encore laisser du temps à Mika Godts ?

L’adaptation est loin d’être anodine. Mika Godts est arrivé à Paris après une saison particulièrement productive avec l’Ajax. Il avait inscrit 17 buts et délivré 15 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues lors de son dernier exercice aux Pays-Bas. Le club parisien l’a ensuite engagé jusqu’en 2031, signe d’un investissement pensé sur plusieurs années plutôt que sur quelques semaines.

Le montant du transfert est estimé à 55 millions d’euros bonus compris, même si d’autres sources évoquent une base de 45 millions. Cette différence explique en partie pourquoi les attentes sont élevées, mais elle ne change pas une réalité essentielle. Après seulement quelques semaines à Paris, l’échantillon reste particulièrement réduit pour tirer une conclusion définitive sur son adaptation.

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Et le calendrier peut désormais servir ses intérêts. Après son but contre l’Italie, Godts dispose d’un argument concret pour continuer à gagner en confiance avec la Belgique. Son discours montre qu’il ne semble pas vouloir brûler les étapes : « J’essaie de rester humble, de garder la tête sur les épaules et de travailler dur », a-t-il encore expliqué.