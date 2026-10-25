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Grippé, Thibaut Courtois a manqué le départ pour la Catalogne. José Mourinho confie donc le but à Andriy Lunin pour ce Barça-Real de 21h, tandis que le jeune Illia Voloshyn, appelé en urgence, s’assoit sur le banc. En face, le FC Barcelone de Hansi Flick lance Anthony Gordon et installe Fermín López en numéro 10.

Barça-Real : quelle composition pour le Real Madrid ?

Le Real Madrid démarre avec Lunin ; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella ; Tchouaméni, Bernardo Silva ; Arda Güler, Bellingham, Yan Diomandé ; Mbappé.

Le choix qui interroge se trouve au milieu. Bernardo Silva, qui ne compte que quatre titularisations cette saison, est associé à Aurélien Tchouaméni devant la défense. Federico Valverde dépanne une nouvelle fois à droite de la défense. Privé de Vinícius Júnior, suspendu, Mourinho mise sur Yan Diomandé, qui a puni cette semaine Leipzig, son ancien club.

Combien de Français titulaires dans ce Clasico ?

Trois. Kylian Mbappé mène l’attaque, Tchouaméni tient la récupération et Ibrahima Konaté accompagne Dean Huijsen dans l’axe. Eduardo Camavinga commence sur le banc, avec Antonio Rüdiger, Éder Militão et Trent Alexander-Arnold. Un banc rare pour un match de cette taille.

Le FC Barcelone sans Olmo ni Koundé

Le Barça aligne Joan García ; Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo ; Rodri, Pedri ; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon ; Raphinha.

Lamine Yamal, titulaire sur l’aile droite blaugrana.

Dani Olmo, touché aux adducteurs et absent pour environ un mois, laisse l’axe à Fermín López. Les forfaits de Jules Koundé et Eric García obligent Flick à faire confiance à Xavi Espart sur le côté droit. Frenkie de Jong, Gavi et Karim Adeyemi devront patienter sur le banc.

Six points d’écart avant le coup d’envoi

Les Blaugranas comptent six longueurs d’avance sur les Merengues avant ce choc, quelques jours après une défaite 4-2 face au PSG en Ligue des champions. Une victoire madrilène réduirait l’écart à trois points. Un succès catalan le porterait à neuf, après seulement dix journées de Liga.

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La rencontre est à suivre à 21h sur Disney+ ou DAZN. Les détails pratiques se trouvent dans notre article sur l’heure et la chaîne du Barça-Real, et toute la suite de la soirée sur notre fil d’actualité football.

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