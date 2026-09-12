Accueil - Football - ASSE : Maxime Bernauer, ce qu’il dit de la méthode Ian Cathro

Buteur lors de la victoire contre Montpellier (3-1), Maxime Bernauer s’est confié à L’Équipe sur sa relation de travail avec Ian Cathro. Le défenseur de l’ASSE décrit un entraîneur qui le pousse à noter ses idées dans un carnet. Seuls leaders de Ligue 2 avec cinq victoires en cinq journées, les Verts se déplacent à Dunkerque ce samedi à 20h00.

Maxime Bernauer note les idées de Ian Cathro dans un carnet

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La relation entre Maxime Bernauer et Ian Cathro dépasse le cadre du terrain. Le défenseur stéphanois dit apprécier les échanges quotidiens avec son entraîneur et la réflexion qu’il lui demande. Au point de ressortir un carnet pour conserver certaines de ses idées.

« Quand on a une connexion comme ça avec un coach, qu’on est autant stimulé intellectuellement chaque jour, ça donne envie de noter des choses », explique-t-il dans un entretien accordé à L’Équipe.

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« Quelqu’un de très intelligent » : le portrait de Cathro par son défenseur

Au-delà de ses principes de jeu, Ian Cathro séduit Bernauer par sa gestion du groupe. Le Stéphanois décrit un technicien capable de cerner rapidement les personnalités.

« Je pense que c’est quelqu’un de très, très intelligent, qui arrive à cerner très facilement les hommes et les joueurs. Il a une facilité d’adaptation pour tirer le maximum du potentiel de chacun assez rapidement », détaille le défenseur.

Sur le terrain, il insiste sur la précision des consignes : « Dans le jeu, il a ses principes et c’est très moderne, très pointilleux. Et humainement aussi, c’est brillant. »

Quatre postes différents depuis le début de la saison

Cette confiance se lit dans l’utilisation du joueur. Défenseur central de formation, Bernauer a évolué comme latéral droit, au milieu défensif et même en dépannage à gauche depuis le coup d’envoi de l’exercice.

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« Je suis à l’aise partout. Parce que le coach a aussi l’intelligence de nous laisser jouer sur nos points forts. Il ne va pas me demander de jouer comme un latéral classique, par exemple », explique-t-il.

Cette polyvalence n’est pas nouvelle. Né le 1er juillet 1998, passé par la réserve de Rennes, Concarneau, Le Mans et le Paris FC, il avait rejoint le Dinamo Zagreb en 2023 avant d’arriver à Saint-Étienne en prêt le 2 février 2025. Le club du Forez avait levé l’option d’achat pour 1,2 million d’euros le 10 juin 2025, et l’a lié jusqu’en 2027.

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Un début de saison que l’ASSE n’avait jamais connu

Le discours de Bernauer prend tout son sens au regard des chiffres. Avec cinq victoires en cinq journées, l’ASSE devient la première équipe de l’histoire du club à remporter ses cinq premiers matchs de championnat.

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Le précédent record remontait à la saison 1973-1974. L’équipe de Robert Herbin, alors en Division 1, s’était arrêtée à quatre succès inauguraux, contre l’OM (2-0), Metz (2-0), Monaco (3-2) et le Paris FC (4-0).

Les Verts comptent 15 points, 16 buts marqués et 4 encaissés, soit une différence de +12. Ils devancent Annecy (10 pts), Reims (9 pts), Metz (9 pts) et Montpellier (8 pts). Les recrues Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Thierno Ballo et Jakob Breum se sont intégrées sans temps mort.

Qui est Ian Cathro, l’Écossais arrivé en juin

Nommé le 9 juin 2026 sur le banc stéphanois, Ian Cathro a 40 ans. Né à Dundee, il a dirigé le centre de formation de Dundee United à 22 ans avant de devenir l’adjoint de Nuno Espírito Santo, qu’il a suivi de Rio Ave à Valence, puis retrouvé à Wolverhampton, à Tottenham et à Al-Ittihad.

Son expérience de numéro un se limitait jusqu’ici à un passage compliqué au Heart of Midlothian, entre décembre 2016 et août 2017, puis à deux saisons à Estoril, de juillet 2024 à juin 2026. Le pari stéphanois était donc loin d’être évident sur le papier.

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Dunkerque – ASSE ce samedi à 20h00

La série des Verts se poursuit ce samedi 12 septembre à 20h00 sur la pelouse de Dunkerque, dixième de Ligue 2, pour le compte de la 6e journée. Un déplacement qui dira si la méthode décrite par Bernauer résiste au premier vrai contre-pied de la saison.