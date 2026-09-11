Accueil - PSG - Mercato OL : Le PSG toujours à l’affût pour Adil Hamdani !

Recalé par l’OL lors du dernier mercato estival, le PSG n’en démord pas pour autant pour la pépite Adil Hamdani. Selon Allez Paris, le club de la capitale serait toujours sur les traces du milieu offensif lyonnais.

Mercato PSG : L’OL veut garder sa pépite Adil Hamdani

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Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain cet été, Adil Hamdani est finalement resté à l’Olympique Lyonnais à l’issue du mercato. Mais le champion de France en titre n’a pas oublié le joueur de 17 ans et continue donc de tourner autour de lui. D’après les informations du site Allez Paris, les scouts de Luis Campos surveillent avec beaucoup d’attention Adil Hamdani.

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Sous contrat stagiaire, le natif de Paris n’a toujours pas signé pro avec les Gones et Campos veut profiter de cette ouverture pour l’intégrer à l’équipe réserve du Paris Saint-Germain. De son côté, l’OL multiplie les efforts pour convaincre sa pépite de signer son premier contrat professionnel. Des pourparlers devraient donc avoir lieu dans ce sens dans les prochaines semaines.

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Si Paris peut lui offrir des conditions financières bien meilleures, Hamdani peut avoir la garantie d’une place importante dans l’effectif lyonnais, à court. Là où il devrait d’abord passer par les équipes des jeunes avant d’espérer avoir sa chance dans le groupe professionnel de Luis Enrique. Le choix du jeune homme sera donc déterminant pour la suite de sa carrière.

Mais Adil Hamdani plaît énormément à Luis Enrique et si la porte s’ouvre, le Paris SG ne lésinera pas sur les moyens pour faire signer l’un des plus gros talents de sa génération. À Lyon, Paulo Fonseca refuse de brûler les étapes avec son jeune protégé.

Paulo Fonseca réclame de la patience pour Adil Hamdani

Les supporters de l’OL vont devoir patienter avant de revoir Adil Hamdani avec l’équipe première cette saison. Apparu à sept reprises toutes compétitions confondues lors du précédent exercice, l’ailier français a été écarté il y a quelques semaines par Paulo Fonseca. Interrogé en conférence de presse avant le match contre le Paris FC, l’entraîneur des Gones a expliqué qu’il ne faut pas brûler les étapes avec le joueur. Il faut de la patience et lui permettre de poursuivre sa progression.

Petit retour notable à l'entraînement des pros de l'OL, celui d'Adil Hamdani, écarté dans le groupe Pro2 en ce début de saison alors que son club cherche à lui faire signer son premier contrat pro pic.twitter.com/Oq5cJUFHZ4 — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 10, 2026

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« C’est un joueur vraiment talentueux, un joueur en qui on croit beaucoup, a rassuré l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Je pense que c’est important de travailler avec nous. Naturellement, nous avons beaucoup de joueurs. Il doit continuer à travailler, attendre le moment pour jouer.

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Nous avons beaucoup de matchs, je suis sûr qu’il aura l’opportunité de montrer la qualité qu’il a. Dès samedi ? Nous devons attendre un peu plus pour voir Adil », a déclaré Paulo Fonseca.