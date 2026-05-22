Mercato FC Nantes : Deux offres tombent pour Johann Lepenant

La Ligue 1 veut piller le FC Nantes après la relégation. Deux clubs français veulent déloger Johann Lepenant lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Johann Lepenant sur le départ ?

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À peine descendu en Ligue 2, le FC Nantes voit déjà plusieurs clubs de Ligue 1 rôder autour de ses meilleurs éléments. L’une des cibles des clubs français est Johann Lepenant. Le milieu de 23 ans fait partie des joueurs sur lesquels les Canaris veulent bâtir leur reconstruction. En interne, son profil plaît énormément. Volume de jeu, qualité technique : malgré une saison compliquée, l’ancien joueur du SM Caen garde une vraie cote.

Mais Nantes sait que le dossier sera difficile à maîtriser cet été. Le FC Lorient surveille de très près Lepenant. Selon les indiscrétions, les Merlus suivent de près la situation du milieu nantais. Le Toulouse FC s’était déjà renseigné l’hiver dernier. Le FC Lorient serait en pole position pour accueillir le meneur de jeu du FC Nantes.

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Le futur entraîneur des Merlus doit donner son accord définitif, mais le dossier est déjà bien identifié en interne. Passé par l’OL après sa formation à Caen, Lepenant conserve une valeur solide sur le marché français. Transfermarkt l’estime actuellement à 7 millions d’euros. Un montant qui confirme l’intérêt persistant autour du joueur.

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Du côté du FC Nantes, la réalité économique de la Ligue 2 inquiète forcément. Retenir certains joueurs face à des offres venues de l’élite s’annonce compliqué. Et Johann Lepenant pourrait rapidement voir la concurrence s’intensifier, notamment si d’autres clubs français ou étrangers entrent dans la course.