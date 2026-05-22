60M€, 9 recrues : Le Stade Rennais prépare un mercato de fou

Le mercato d’été s’annonce électrique au Stade Rennais. Entre une vente colossale estimée à plus de 60 millions d’euros et un vaste chantier de recrutement, le club breton prépare une refonte ambitieuse.

‎Mercato Stade Rennais : Une pluie de changements au Roazhon Park

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‎L’intersaison rennaise ressemble déjà à un vaste jeu d’échecs. À peine le championnat refermé que les dirigeants bretons activent les leviers pour remodeler un effectif jugé trop irrégulier. L’idée est claire : construire une équipe plus dense, plus stable et surtout plus adaptée aux exigences du football européen.

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‎L’un des tournants majeurs pourrait venir du départ déjà acté de Jérémy Jacquet. La transaction, évaluée à environ 60 millions d’euros, offrirait au club une marge financière considérable. Une somme qui change forcément le décor : le Stade Rennais ne veut plus bricoler, Rennes veut bâtir.

‎Neuf recrues dans le viseur : Rennes prépare l’offensive

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‎D’après le quotidien régional Ouest-France, le chantier s’annonce immense. Plusieurs renforts seraient attendus dans des secteurs jugés fragiles. Le poste de gardien intrigue particulièrement, notamment en raison des interrogations autour de l’avenir de Brice Samba. En coulisses, l’idée d’une double arrivée pour sécuriser ce secteur prend de l’épaisseur.

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‎La défense ne sera pas épargnée non plus. Avec des performances parfois en dents de scie derrière, le club envisage des ajustements importants. Même logique au milieu où plusieurs départs pourraient provoquer une réorganisation profonde. L’arrivée d’Adrien Thomasson constituerait alors une première pierre avant d’autres mouvements.

‎Franck Haise veut une équipe prête pour l’Europe

Derrière ce lourd investissement se cache une idée très claire : ambition. Le Stade Rennais ne veut pas seulement participer à une compétition européenne, le club veut exister et éviter le rôle du simple invité. ‎Là réside peut-être le vrai pari de Franck Haise : construire rapidement une formation capable d’enchaîner les matchs sans s’essouffler.

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Dans le football moderne, la profondeur d’effectif n’est plus un luxe, c’est une obligation. Rennes semble enfin prêt à l’assumer, quitte à transformer son vestiaire en chantier XXL. Le club breton pourrait ainsi vivre l’un des mercatos les plus animés de son histoire après celui de l’été dernier.