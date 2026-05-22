Mercato PSG : Officiel ! Une star s’annonce au Paris SG

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Le PSG peut souffler. Au milieu des rumeurs qui agitent déjà le mercato estival, une certitude semble se dessiner autour d’Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, auteur d’une saison éclatante, a publiquement fermé la porte aux spéculations en affirmant avec assurance qu’il serait toujours dans la capitale la saison prochaine.
Mercato PSG : Ousmane Dembélé met fin au suspense sur son avenir
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Quand certaines stars entretiennent le mystère, Ousmane Dembélé a préféré la franchise. Ces dernières semaines, son nom a fait l’objet de plusieurs rumeurs qu’il a tenu à éteindre. Interrogé sur son avenir au PSG, l’international français n’a pas tourné autour du pot. « La saison prochaine ? 100 %, j’ai deux ans de contrat », a lancé le joueur avec une sérénité presque déconcertante, dans une interview à RMC.
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Une déclaration forte qui résonne comme un message adressé aux supporters du Paris SG, mais aussi aux éventuels prétendants. Arrivé à Paris en 2023, le Ballon d’or 2025 semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement. « Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président… », a-t-il insisté.
Le Paris SG déjà tourné vers une nouvelle conquête
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Au-delà de son avenir personnel, Dembélé affiche surtout une faim de trophées qui colle parfaitement à l’ADN parisien. Après avoir goûté au sommet européen, le Français ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Son obsession ? Faire encore mieux.
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« Si tu veux devenir un grand champion, il faut gagner plusieurs fois et pas qu’une seule fois », a-t-il expliqué avec ambition. Avant d’ajouter : « Faire un back to back en Ligue des champions, c’est rare et on en a conscience ». Une manière d’annoncer la couleur : à Paris, l’appétit est devenu insatiable.
Une confiance retrouvée, Paris récolte les fruits
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Il y a encore quelques années, les blessures et l’irrégularité poursuivaient Dembélé comme une ombre tenace. Mais le décor a changé. Plus mature, plus décisif et mieux entouré, l’ancien Rennais semble aujourd’hui dans la plénitude de son football. Cette stabilité pourrait devenir un levier immense pour le PSG.