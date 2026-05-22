Mercato PSG : Officiel ! Une star s’annonce au Paris SG

Le PSG peut souffler. Au milieu des rumeurs qui agitent déjà le mercato estival, une certitude semble se dessiner autour d’Ousmane Dembélé. L’ailier parisien, auteur d’une saison éclatante, a publiquement fermé la porte aux spéculations en affirmant avec assurance qu’il serait toujours dans la capitale la saison prochaine.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé met fin au suspense sur son avenir

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‎Quand certaines stars entretiennent le mystère, Ousmane Dembélé a préféré la franchise. Ces dernières semaines, son nom a fait l’objet de plusieurs rumeurs qu’il a tenu à éteindre. Interrogé sur son avenir au PSG, l’international français n’a pas tourné autour du pot. « La saison prochaine ? 100 %, j’ai deux ans de contrat », a lancé le joueur avec une sérénité presque déconcertante, dans une interview à RMC.

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‎Une déclaration forte qui résonne comme un message adressé aux supporters du Paris SG, mais aussi aux éventuels prétendants. Arrivé à Paris en 2023, le Ballon d’or 2025 semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement. « Ça se passe très bien dans le club, je me sens très bien avec tout le monde que ce soit le staff, les joueurs, le président… », a-t-il insisté.

‎Le Paris SG déjà tourné vers une nouvelle conquête

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‎Au-delà de son avenir personnel, Dembélé affiche surtout une faim de trophées qui colle parfaitement à l’ADN parisien. Après avoir goûté au sommet européen, le Français ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Son obsession ? Faire encore mieux.

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‎« Si tu veux devenir un grand champion, il faut gagner plusieurs fois et pas qu’une seule fois », a-t-il expliqué avec ambition. Avant d’ajouter : « Faire un back to back en Ligue des champions, c’est rare et on en a conscience ». Une manière d’annoncer la couleur : à Paris, l’appétit est devenu insatiable.

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‎Il y a encore quelques années, les blessures et l’irrégularité poursuivaient Dembélé comme une ombre tenace. Mais le décor a changé. Plus mature, plus décisif et mieux entouré, l’ancien Rennais semble aujourd’hui dans la plénitude de son football. ‎Cette stabilité pourrait devenir un levier immense pour le PSG.