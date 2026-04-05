‎ASSE : Le Cardinal vide son sac après le nul à Nancy

‎Dans une rencontre où l’ASSE a cruellement manqué de rythme et de combativité, les Verts ont tout de même arraché un point in extremis face à l’AS Nancy-Lorraine (1-1). Julien Le Cardinal ne cache pas sa frustration et appelle ses coéquipiers à un sursaut immédiat.

‎AS Nancy-ASSE : Une première période à oublier pour les Verts

‎Dès le coup d’envoi, l’ASSE a paru incapable d’imposer son jeu. Les Stéphanois ont peiné à trouver leur rythme et ont perdu de nombreux duels face à une équipe nancéienne volontaire et opportuniste. Lucas Stassin, seul éclat positif dans un collectif en berne, a finalement trouvé l’égalisation dans le temps additionnel, sauvant un point presque inespéré pour les Verts.

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‎Pour Julien Le Cardinal, ce match a révélé les limites actuelles du groupe : « On a montré un mauvais visage, il va falloir se reprendre très vite », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS. L’ombre d’un relâchement plane sur les derniers matchs de la saison, et le défenseur ne se fait aucune illusion sur la performance globale de ses partenaires.

‎Un point, mais à quel prix ?

‎Ce point arraché pourrait sembler positif dans la course au maintien, mais la réalité est plus nuancée. L’AS Saint-Etienne laisse filer une occasion de capitaliser sur les faux-pas du leader Troyes et s’expose à une fin de saison tendue. Le message du capitaine est clair : cinq finales restent à jouer et chaque rencontre doit être abordée avec un engagement total.

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‎Le Cardinal insiste sur la remise en question collective : « On va tous se remettre en question dès l’entraînement de demain matin ». L’expérience et la cohésion du groupe seront cruciales pour transformer ce sursaut ponctuel en résultats constants. Pour Saint-Étienne, la marge d’erreur est désormais très mince, et le moindre faux pas pourrait coûter cher.