Mercato : Toulouse FC tient un gros transfert à 25 M€ !

Le mercato du Toulouse FC commence à s’agiter autour d’Emersonn. Auteur d’une première saison prometteuse sous les couleurs violettes, l’attaquant brésilien attire déjà les convoitises en Espagne. La Real Sociedad aurait transmis une première offre importante pour tenter de convaincre les dirigeants toulousains.

Mercato TFC : la Real Sociedad passe à l’action pour Emersonn

La suite après cette publicité

Arrivé l’été dernier en provenance de Göztepe contre 3,2 millions d’euros, le Brésilien de 21 ans s’est rapidement imposé comme l’une des belles surprises de la saison toulousaine. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il représente aujourd’hui une énorme potentielle plus-value pour les dirigeants du Téfécé. L’attaquant a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 8 buts et 3 passes décisives.

Lisez aussi : INFO Mercato : Le Toulouse FC cible un renfort en Angleterre

Pas toujours titulaire sous les ordres de Carles Martinez Novell, mais Emersonn a néanmoins réussi à se montrer décisif. Selon les informations de Foot Mercato, la Real Sociedad a formulé une première proposition estimée à 14 millions d’euros, bonus compris, pour Emersonn. Une offensive rapidement repoussée par le Toulouse FC, qui espère récupérer près de 25 millions d’euros dans ce dossier.

Emersonn parmi les meilleurs supersubs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Utilisé régulièrement en sortie de banc sur la seconde partie de saison, Emersonn s’est surtout distingué dans un rôle de supersub particulièrement efficace. Selon les statistiques relayées par Transfermarkt, il figure parmi les meilleurs remplaçants décisifs du championnat avec quatre buts inscrits après son entrée en jeu.

Lire la suite sur le Toulouse FC

Mercato Toulouse FC: Cloarec tente un gros coup à Motherwell

À voir

Mercato FC Nantes : Deux offres tombent pour Johann Lepenant

Mercato Toulouse FC : Un crack de 19 ans proche de l’ASSE

Le Brésilien fait également partie des joueurs les plus décisifs de Ligue 1 avec quatre buts vainqueurs cette saison. Malgré les rumeurs venues d’Espagne, des sources proches du dossier indiquent toutefois qu’aucune avancée concrète n’existe actuellement dans les discussions avec le Toulouse FC.