‎Mercato OM : Après Balerdi et Hojbjerg, un autre pilier sur le départ ?

L’OM pourrait connaître un mercato d’été bien plus mouvementé qu’annoncé. Alors que les départs de Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg semblent prendre forme, un autre visage fort du vestiaire olympien, marqué par une saison éprouvante, pourrait lui aussi envisager un changement d’air.

‎Mercato OM : Un été très mouvementé à Marseille

La suite après cette publicité

‎À Marseille, le mercato ressemble déjà à un chantier grandeur nature. Entre impératifs financiers et nécessité sportive, le club phocéen doit alléger sa masse salariale tout en rassurant sur sa compétitivité future. En coulisses, l’équation paraît délicate : l’OM aurait besoin d’un effort financier important avant son passage devant les autorités de contrôle, ce qui pousse naturellement la direction à envisager plusieurs ventes majeures.

Lire aussi : Mercato : Le successeur de Geronimo Rulli déjà à Marseille ?

À voir

Mercato : Toulouse FC tient un gros transfert à 25 M€ !

‎Dans ce contexte, certains cadres historiques ou influents ne semblent plus intouchables. Selon le journaliste Florent Germain, « ceux qui sont très probablement sur le départ : Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, quand même vice-capitaine et capitaine de l’OM. Ce sont des gros salaires et eux ont le sentiment d’avoir fait l’année de trop, leur dernière année, à l’OM ». Une phrase qui illustre un vestiaire usé, où plusieurs leaders semblent avoir atteint un point de rupture.

‎Geronimo Rulli, un malaise qui interroge

La suite après cette publicité

‎Si les projecteurs étaient jusqu’ici braqués sur Balerdi et Hojbjerg, le cas de Geronimo Rulli mérite désormais toute l’attention. Arrivé avec l’étiquette d’un gardien d’expérience capable de stabiliser l’équipe, l’Argentin de 34 ans a traversé une saison émotionnellement lourde, au rythme des turbulences marseillaises.

Lire aussi : Mercato : Genesio prêt à quitter Lille ? La vérité éclate

‎Ses récentes confidences sur les réseaux sociaux ont d’ailleurs alimenté les spéculations. Après la dernière rencontre de la saison, le champion du monde 2022 a confié : « Nous avons terminé la saison en nous qualifiant pour la Ligue Europa, cela n’a pas été une année facile, mais j’en parlerai plus en détail dans les prochains jours ». Une déclaration suffisamment énigmatique pour laisser planer le doute sur ses intentions.

‎Une fin de cycle qui se dessine ?

‎Dès lors, une question se pose : Geronimo Rulli peut-il quitter l’OM cet été ? La réponse est oui, et le scénario devient de plus en plus crédible. Sous contrat jusqu’en 2027, le portier n’a pas fermé la porte à une continuité, mais l’usure mentale d’une saison compliquée pourrait peser lourd dans sa réflexion.

Lire la suite sur l’OM :

Urgent à Marseille : McCourt fixe une règle pour le mercato !

À voir

Mercato PSG : Officiel ! Une star s’annonce au Paris SG

Coup de théâtre : L’OM obligé de transférer une star !

‎Paradoxalement, ses mots d’amour pour Marseille traduisent aussi une possible nostalgie anticipée : « Jouer pour ce club et dans ce stade vaut chaque minute passée ici (…) je suis reconnaissant de faire partie de cette grande institution », a-t-il confié. À Marseille, les plus belles déclarations précèdent parfois les plus grands adieux. Et cet été, le Vélodrome pourrait bien perdre des piliers.