Mercato ASSE : Un dossier épineux sur le bureau de KSV

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Le dossier Pierre Ekwah revient sur la table de l’ASSE. Une porte de sortie doit être trouvé pour le joueur rentré de prêt de Watford FC.

Mercato : Pierre Ekwah de retour à l’ASSE après un prêt raté à Watford

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L’ASSE va devoir gérer encore le dossier Pierre Ekwah, pendant ce mercato d’été. Prêté à Watford FC pendant la deuxième moitié de la saison dernière, il n’a pas réussi à se relancer en championship (D2 anglaise). Il n’a joué que 7 bouts de matchs, entre février et avril 2026, soit 273 minutes de jeu cumulées.

Le milieu défensif n’a donc finalement pas été retenu par les Hornets à l’issue de son prêt. Il sera donc à l’Étrat à la reprise des entraînements, le 1er juillet. Cependant, il est fort probable qu’il ne joue pas avec l’AS Saint-Etienne, restée en Ligue 2.

Vers un départ définitif du milieu Franco-Camerounais

Compte tenu du bras de fer engagé par Pierre Ekwah et son clan pour quitter le club ligérien, Kilmer Sports Ventures ne devrait pas le réintégrer dans l’équipe stéphanoise. Par conséquent, une porte de sortie devrait lui être trouvée.

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Mais le dossier s’annonce compliqué pour le groupe canadien, car la valeur marchande du joueur de 24 ans a chuté, de 7 millions d’euros en juin 2025 à 2 millions d’euros désormais.

Écarté du groupe de l’ASSE en début de saison dernière, il n’a pas joué la moindre minute avant son départ outre-Manche. Et son prêt non satisfaisant l’a sorti des radars.

Une grosse perte se profile pour KSV !

Dans ce contexte, il sera évidemment difficile pour KSV de récupérer son investissement de 6 millions d’euros sur Pierre Ekwah. Dans tous les cas, il faudra lui trouver un point de chute cet été. Un transfert à perte se profile probablement pour le groupe canadien.

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Pour rappel, le Franco-Camerounais a été transféré définitivement de Sunderland en août 2025, après une saison en prêt à Saint-Etienne. Il est sous contrat jusqu’en juin 2029, soit pour trois saisons encore.