Mercato : Ousmane Dembélé dit tout sur son arrivée au PSG !

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Trois ans après son départ du FC Barcelone pour rejoindre les rangs du PSG, Ousmane Dembélé est revenu sur les coulisses de ce transfert qui a fait couler tant de salive. L’attaquant français ne regrette pas du tout son choix.

Le sale coup de Luis Enrique au Barça pour Ousmane Dembélé

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À la faveur d’une interview accordée au quotidien espagnol Marca, Ousmane Dembélé a révélé comment Luis Enrique l’a convaincu de quitter le FC Barcelone pour le rejoindre au Paris Saint-Germain, où il venait de succéder à Christophe Galtier sur le banc.

L’international français raconte notamment : « j’étais en tournée à Los Angeles avec Barcelone quand Luis Enrique m’a appelé. Il m’a expliqué ses projets, sa vision de mon rôle dans son équipe et comment il envisageait notre avenir ensemble au Paris Saint-Germain. Ses paroles m’ont immédiatement convaincu. »

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Après six ans passés en Catalogne, le natif de Vernon a donc pris la décision de changer d’air. « Dans mon cas, il était temps de quitter le club. Même si j’étais très attaché au Barça, que je supporte depuis mon enfance. Mais pour moi, il était important de signer au Paris Saint-Germain.

J’ai discuté avec Luis Enrique, qui me voulait depuis longtemps et que je connais bien. Et bien sûr, avec le président et le directeur sportif. C’était une excellente décision, vu ce qui s’est passé au Paris Saint-Germain ces trois dernières années, et j’en suis ravi », a confié Dembélé.

Un changement de statut mondial

Si sa première saison n’a pas été la meilleure de sa carrière, Ousmane Dembélé a clairement changé de dimension en étant replacé par Luis Enrique au poste de faux numéro 9. Lors de l’exercice 2024-2025, l’ancien prodige du Stade Rennais a enchaîné les prestations de haut vol et les buts et a été l’un des artisans de la victoire finale en Ligue des Champions.

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Avec ses performances XXL, « Dembouz » a remporté le Ballon d’Or. Cette saison encore, il a récidivé avec le PSG en remportant une deuxième Ligue des Champions de suite. Mais en au moment d’évoquer sa progression depuis son arrivée à Paris, le numéro 10 estime qu’il avait déjà franchi un cap à Barcelone.

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« Je me sentais déjà beaucoup mieux ces dernières années à Barcelone. En 2021-2022, j’avais 24 ou 25 ans, et les choses s’étaient considérablement améliorées. Mes débuts en Espagne avaient été très difficiles à cause des blessures, mais à Paris, j’ai poursuivi sur ma lancée des deux dernières saisons à Barcelone », souligne le partenaire de Khvicha Kvaratskhelia.