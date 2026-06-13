Mercato PSG : Un phénomène donne son accord pour signer  

Durée de lecture : 2 minutes
Luis Campos, conseiller sportif du PSG
© Photo : Luis Campos
‹div class="hb-ad-inner" style="min-height:280px;">
Afficher l’index Masquer l’index

La direction du PSG est sur le point de toucher au but pour Maghnes Akliouche. Le jeune crack français se rapproche de Paris.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche proche de signer  

La suite après cette publicité

Luis Campos passe à l’offensive. Le directeur sportif du PSG a rencontré le clan de Maghnes Akliouche, le talentueux milieu offensif de l’AS Monaco. Cette entrevue récente confirme que Paris accélère le mouvement.

Le club de la capitale travaille activement en coulisses pour boucler ce transfert dans les prochaines semaines. Suivi depuis plus d’un an, le joueur formé sur le Rocher figure en excellente position sur les tablettes parisiennes. Selon les indiscrétions, une réunion s’est tenue la semaine dernière. Luis Campos et l’entourage du joueur y ont consolidé des discussions entamées il y a déjà plusieurs mois.

À voirMercato : L’OM dégote un milieu redoutable en Angleterre  

Lire aussi : Mercato PSG : Le verdict tombe pour Eli Junior Kroupi

Les échanges progressent de manière très positive entre les deux parties. À 24 ans, Akliouche veut partir cet été. Le projet parisien le séduit. Il pourrait montrer tout son potentiel sous la houlette de Luis Enrique et rafler des trophées. Actuellement focalisé sur la Coupe du monde 2026 avec son équipe nationale, le milieu de terrain planifie déjà son avenir post-compétition.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Incroyable ! Barcola au Barça, Ferran Torres au Paris SG ?

Mercato PSG : 5 ans, salaire à 13M€… Le Barça veut déloger Barcola

À voirMercato SRFC : Une mauvaise nouvelle tombe pour Rennes  

Monaco, de son côté, ne bloquera pas son joueur. Les dirigeants monégasques réclament simplement une offre satisfaisante pour sceller ce transfert. Paris n’a pas encore transmis d’offre officielle à l’ASM. Le club attend d’abord de libérer de la place avant boucler la signature du jeune crack tricolore.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News