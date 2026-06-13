Mercato PSG : Un phénomène donne son accord pour signer  

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La direction du PSG est sur le point de toucher au but pour Maghnes Akliouche. Le jeune crack français se rapproche de Paris.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche proche de signer

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Luis Campos passe à l’offensive. Le directeur sportif du PSG a rencontré le clan de Maghnes Akliouche, le talentueux milieu offensif de l’AS Monaco. Cette entrevue récente confirme que Paris accélère le mouvement.

Le club de la capitale travaille activement en coulisses pour boucler ce transfert dans les prochaines semaines. Suivi depuis plus d’un an, le joueur formé sur le Rocher figure en excellente position sur les tablettes parisiennes. Selon les indiscrétions, une réunion s’est tenue la semaine dernière. Luis Campos et l’entourage du joueur y ont consolidé des discussions entamées il y a déjà plusieurs mois.

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Les échanges progressent de manière très positive entre les deux parties. À 24 ans, Akliouche veut partir cet été. Le projet parisien le séduit. Il pourrait montrer tout son potentiel sous la houlette de Luis Enrique et rafler des trophées. Actuellement focalisé sur la Coupe du monde 2026 avec son équipe nationale, le milieu de terrain planifie déjà son avenir post-compétition.

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Monaco, de son côté, ne bloquera pas son joueur. Les dirigeants monégasques réclament simplement une offre satisfaisante pour sceller ce transfert. Paris n’a pas encore transmis d’offre officielle à l’ASM. Le club attend d’abord de libérer de la place avant boucler la signature du jeune crack tricolore.