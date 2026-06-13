Mercato OM : Un crack à 6 M€ rend fou Grégory Lorenzi

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Le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi dégote un milieu de terrain en Ligue 1 en vue du mercato estival. Les négociations sont en cours.

Mercato : L’OM lorgne un taulier du Stade Brestois

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Grégory Lorenzi flaire un bon coup pour l’OM en Ligue 1. À peine installé dans son costume de directeur sportif à Marseille, le dirigeant cible un crack. Il veut recruter Hugo Magnetti pour apporter de tonus à l’entrejeu phocéen. Les recruteurs olympiens étudient activement la situation du milieu de terrain du Stade Brestois.

Le joueur brestois fait craquer les dirigeants de l’OM. Selon des sources proches du club, Lorenzi fait de Magnetti sa cible principale pour la saison prochaine. Une offre concrète pourrait rapidement atterrir sur le bureau des dirigeants bretons sous l’impulsion du nouveau décideur marseillais.

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Grégory Lorenzi connaît parfaitement le joueur pour l’avoir côtoyé à Brest, ce qui pourrait grandement faciliter les négociations. Le joueur veut revenir chez lui. Né à Marseille, Hugo Magnetti n’a jamais caché son amour pour sa ville natale. Ce désir de retour aux sources, Lorenzi le sait. Les premiers échanges entre le dirigeant français et le milieu de terrain auraient d’ailleurs été très positifs, renforçant l’idée d’un accord imminent.

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L’opération s’annonce rentable. Estimé à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt, le coût du joueur colle parfaitement aux exigences financières de l’Olympique de Marseille, actuellement sous l’œil vigilant de la DNCG. Au-delà de son prix abordable, le milieu de terrain affiche un bilan intéressant : 1 but et 1 passe décisive. C’est une opportunité idéale pour Marseille, qui s’offrirait un renfort de poids sans se ruiner.