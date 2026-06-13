Mercato FC Nantes : Tout est OK pour ce gros transfert  

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Michel Der Zakarian travaille déjà à la Jonelière, mais Nantes ne peut pas encore officialiser sa signature. La vraie raison est connue.

Mercato FC Nantes : le retour de Der Zakarian est bouclé

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Le FC Nantes veut se reconstruire rapidement en Ligue 2. Pour mener cette mission, la direction a choisi son ancien coach Michel Der Zakarian. L’accord porte sur un contrat de deux ans, faisant de MDZ la priorité absolue des Canaris. Les dirigeants nantais n’ont toujours pas validé la structure technique qui va l’entourer.

L’initié Emmanuel Merceron, toujours bien informé, calme d’ailleurs l’emballement général sur les réseaux sociaux. Le deal est totalement conclu. Il reste seulement la constitution du staff. Après quoi, les dirigeants du FC Nantes vont faire l’annonce officielle.

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Les Kita ont accéléré les pourparlers ces dernières semaines. Ils ont réussi à convaincre cet ancien coach de Montpellier. Pour ce troisième retour à la Beaujoire, Der Zakarian veut compter sur des hommes expérimentés dans son staff.

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Selon l’Insider, Michel Der Zakarian est déjà au travail à la Jonelière. David Bechkoura et Vitorino Hilton sont annoncés pour épauler le nouvel entraîneur. Tout est en train d’être mis en place. C’est ce qui retarde en réalité l’annonce officielle, indispensable pour lancer définitivement la saison nantaise. Les supporters devront donc patienter encore un peu.