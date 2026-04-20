Mercato SRFC : Deal bouclé, un milieu attendu à Rennes !

La décision est prise au SRFC. Un milieu de terrain va revenir à Rennes lors du prochain mercato estival avant d’être mis sur le marché.

Mercato SRFC : Jordan James de retour à Rennes cet été

Jordan James va faire son retour au SRFC à la fin de la saison. Prêté par le Stade Rennais, le milieu gallois de 21 ans ne verra probablement pas son option d’achat levée par les dirigeants de Leicester. Ce club anglais vit un calvaire.

Déjà sanctionné de six points pour avoir enfreint le Fair-Play financier, l’ancien champion d’Angleterre occupe désormais les bas-fonds de la Championship. Dans ce chaos, Jordan James brille par contraste. Avec 10 buts et 4 passes décisives, ses statistiques impressionnent. Il s’est imposé comme le moteur d’un entrejeu moribond. Mais la crise économique du club rend son transfert définitif impossible.

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Le Stade Rennais observe la situation. Lié au club breton jusqu’en 2028, Jordan James devrait revenir d’abord en Bretagne cet été. Avec le retour simultané de Seko Fofana, l’effectif de Franck Haise affiche complet au milieu. Les dirigeants rennais privilégient donc une vente lucrative plutôt qu’une réintégration.

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L’intérêt anglais s’intensifie. Burnley, en particulier, prépare déjà l’après-relégation et cible le Gallois pour reconstruire son projet. Les Clarets vont perdre des cadres comme James Ward-Prowse et probablement Lesley Ugochukwu. Jordan James, estimé à 12 millions d’euros, possède le profil idéal : il est jeune, efficace et déjà acclimaté à l’intensité britannique. Rennes s’apprête à réaliser une opération financière XXL.