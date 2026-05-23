ASSE : Un deuxième mondialiste de l’OGC Nice absent

Pour les deux matchs contre l’ASSE, en barrages, l’OGC Nice n’aurait pas obtenu l’accord des Fédérations de deux mondialistes de son équipe.

ASSE-Nice : En plus de Boudaoui, Abdelmonem annoncé absent pour les barrages

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L’OGC Nice avait tous ses joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 à disposition lors de la finale de la coupe de France, perdue contre le RC Lens (3-1), vendredi. Ce qui ne sera pas le cas lors des barrages contre l’ASSE. Ils sont autorisés par la FIFA à rejoindre leur sélection respective pour préparer le Mondial, à partir du lundi 25 mai.

Mais le club azuréen a dû négocier avec les Fédérations des joueurs concernés, afin de les retenir jusqu’au 29 mai, date du match retour décisif des barrages contre l’AS Saint-Etienne.

Antoine Mendy (Sénégal), Yehvann Diouf (Sénégal), Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Kojo Peprah Oppong (Ghana) ou encore Ali Abdi (Tunisie) devraient disputer ces barrages. Contrairement à Hicham Boudaoui (Algérie) et Mohamed Abdelmonem (Egypte).

Selon le média arabe Winwin, la fédération algérienne de football a refusé de laisser son milieu de terrain (32 sélections) à la disposition du Gym. Idem pour la Fédération Égyptienne. Selon les informations du journaliste Flavien Trésarrieu de L’Équipe, elle a demandé à son défenseur central (34 sélections) de rejoindre la sélection pour la préparation de la Coupe du monde, dont le début est fixé au 11 juin.

A noter qu'après avoir vécu une saison blanche avec #OGCNice, Mohamed Abdelmonem a été autorisé à rejoindre plus tôt la sélection égyptienne pour préparer la Coupe du monde @lequipe #RCLOGCN https://t.co/O3IQlkRPO5 — Flavien Trésarrieu (@ftresarrieu) May 22, 2026

Si ces informations se confirment, c’est un autre coup dur pour l’OGC Nice, déjà privé d’Elye Wahi (suspendu) pour le match aller à Saint-Etienne, le mardi 26 mai. Une rencontre pour laquelle, le Gym sera privé de ses supporters. Ils soint interdits à Geoffroy-Guichard.

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Il faut cependant souligner que l’absence de Mohamed Abdelmonem ne va pas forcément se ressentir dans l’équipe de Claude Puel, car il a manqué presque toute la saison, à cause d’une rupture du ligament croisé. Il est remis de cette blessure grave, mais il n’a joué aucun match avec les Aiglons.