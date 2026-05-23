ASSE : Un deuxième mondialiste de l’OGC Nice absent

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Pour les deux matchs contre l’ASSE, en barrages, l’OGC Nice n’aurait pas obtenu l’accord des Fédérations de deux mondialistes de son équipe.
ASSE-Nice : En plus de Boudaoui, Abdelmonem annoncé absent pour les barrages
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L’OGC Nice avait tous ses joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026 à disposition lors de la finale de la coupe de France, perdue contre le RC Lens (3-1), vendredi. Ce qui ne sera pas le cas lors des barrages contre l’ASSE. Ils sont autorisés par la FIFA à rejoindre leur sélection respective pour préparer le Mondial, à partir du lundi 25 mai.
Mais le club azuréen a dû négocier avec les Fédérations des joueurs concernés, afin de les retenir jusqu’au 29 mai, date du match retour décisif des barrages contre l’AS Saint-Etienne.
Antoine Mendy (Sénégal), Yehvann Diouf (Sénégal), Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Kojo Peprah Oppong (Ghana) ou encore Ali Abdi (Tunisie) devraient disputer ces barrages. Contrairement à Hicham Boudaoui (Algérie) et Mohamed Abdelmonem (Egypte).
Selon le média arabe Winwin, la fédération algérienne de football a refusé de laisser son milieu de terrain (32 sélections) à la disposition du Gym. Idem pour la Fédération Égyptienne. Selon les informations du journaliste Flavien Trésarrieu de L’Équipe, elle a demandé à son défenseur central (34 sélections) de rejoindre la sélection pour la préparation de la Coupe du monde, dont le début est fixé au 11 juin.
Si ces informations se confirment, c’est un autre coup dur pour l’OGC Nice, déjà privé d’Elye Wahi (suspendu) pour le match aller à Saint-Etienne, le mardi 26 mai. Une rencontre pour laquelle, le Gym sera privé de ses supporters. Ils soint interdits à Geoffroy-Guichard.
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Il faut cependant souligner que l’absence de Mohamed Abdelmonem ne va pas forcément se ressentir dans l’équipe de Claude Puel, car il a manqué presque toute la saison, à cause d’une rupture du ligament croisé. Il est remis de cette blessure grave, mais il n’a joué aucun match avec les Aiglons.