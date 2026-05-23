‎Mercato : Galtier futur coach de l’OM ? La réponse tombe

‎Christophe Galtier et l’OM semblent désormais liés dans les murmures insistants du mercato marseillais. Alors que le club phocéen s’active déjà pour préparer une nouvelle reconstruction sportive, l’ancien entraîneur du PSG serait particulièrement sensible à l’idée d’un retour dans un environnement qu’il connaît intimement : Marseille, son club de cœur.

‎Mercato OM : Galtier, une piste qui prend de l’épaisseur à Marseille

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‎À l’OM, les chantiers ne manquent jamais, mais celui du banc semble déjà prioritaire. Arrivé récemment pour tenter de relancer une saison cabossée, Habib Beye ne devrait pas poursuivre l’aventure. L’absence de qualification en Ligue des champions et l’échec dans la conquête de la Coupe de France auraient considérablement fragilisé sa position.

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‎Dans ce contexte, le nom de Christophe Galtier gagne du terrain. Selon le compte X La Minute OM, l’actuel technicien de NEOM en Arabie saoudite serait « très intéressé par le poste ». Une information loin d’être anodine tant le technicien entretient une relation particulière avec Marseille, ville où il a été formé avant d’y évoluer comme joueur professionnel durant plusieurs saisons.

‎Pourquoi Galtier séduit autant les décideurs marseillais

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‎L’intérêt supposé pour Galtier ne doit rien au hasard. À Marseille, le profil recherché dépasse largement la simple compétence tactique. Le club veut un entraîneur capable de survivre à la tempête médiatique locale, là où chaque match ressemble parfois à un examen oral devant un amphithéâtre impatient.

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‎Galtier possède justement cette expérience du feu. Champion de France avec Lille, passé par Paris dans un contexte sous haute pression, il offre une garantie de vécu que peu de candidats présentent aujourd’hui. Son éventuel retour serait aussi un symbole fort : celui d’un homme du sérail appelé pour remettre de l’ordre dans une maison souvent agitée.

‎Bruno Génésio, le plan B qui reste crédible

‎Mais à Marseille, un dossier n’avance jamais sans concurrence. Bruno Génésio demeure également une option sérieusement étudiée par la direction de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat avec Lille, l’ancien entraîneur de de l’Olympique Lyonnais et du Stade Rennais reste dans le flou concernant son avenir.

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‎Une question mérite donc une réponse claire : Christophe Galtier sera-t-il le prochain coach de l’OM ? Pour l’instant, non, rien n’est signé. Mais un élément concret change la donne : l’entraîneur serait bel et bien intéressé par le défi marseillais. Et dans un mercato, un premier pas compte souvent plus qu’un long discours.