‎Mercato PSG : Liverpool brouille les pistes autour de Barcola

‎Bradley Barcola pourrait finalement voir les nuages du mercato s’éclaircir au-dessus du PSG. Alors que Liverpool semblait prêt à passer à l’action pour attirer l’ailier parisien, un changement de priorité chez les Reds rebat totalement les cartes et pourrait offrir un précieux sursis au club de la capitale.

‎Mercato PSG : Liverpool change ses plans pour Barcola

La suite après cette publicité

‎Le feuilleton Bradley Barcola avait tout d’un départ programmé. Ces dernières semaines, l’attaquant français apparaissait comme une cible crédible pour Liverpool, désireux de remodeler son animation offensive avec la perspective d’un départ de Mohamed Salah. À Paris, cette menace prenait de l’épaisseur, d’autant que le joueur ne bénéficierait pas toujours d’un statut de titulaire incontestable.

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG ! Barcola se rapproche de Liverpool

À voir

OM : Urgent ! Le mercato promet un énorme chamboulement

‎Selon les révélations du 10 Sport, les Reds surveilleraient depuis plusieurs semaines le profil de l’ancien Lyonnais, tandis que le joueur ne fermerait pas totalement la porte à une aventure en Premier League. Dans le même temps, le PSG tente de verrouiller l’avenir de son ailier via une prolongation, même si les discussions seraient actuellement mises entre parenthèses jusqu’après la finale de Ligue des champions.

‎Les Reds traquent le Paris SG sur une autre piste

La suite après cette publicité

‎Mais voilà que le scénario prend une tournure inattendue. D’après le journaliste David Ornstein, de The Athletic, Liverpool aurait réorienté son attention vers un autre profil offensif : Yan Diomande. Le média Teamtalk confirme cette tendance et affirme même que le jeune ailier du RB Leipzig serait désormais la priorité du club anglais.

Lire aussi : ‎Mercato PSG : Une date fixée pour l’avenir de Barcola

‎Cette donnée change considérablement l’équation pour Paris. Est-ce à dire que Bradley Barcola restera au PSG ? A ce stade, rien n’est garanti, mais une réponse claire se dessine : oui, les chances de le voir poursuivre l’aventure parisienne augmentent nettement si Liverpool accélère sur Diomande. ‎L’aspect financier n’est pas anodin non plus.

Lire la suite sur le PSG :

‎Mercato PSG : Mourinho prépare l’assaut pour Vitinha

À voir

‎Barrages : L’ASSE a un atout secret face à l’OGC Nice

PSG : Ousmane Dembélé promet du lourd contre Arsenal FC !

Le transfert du prodige ivoirien de 19 ans pourrait avoisiner les 100 millions d’euros, une somme colossale qui pousserait mécaniquement Liverpool à revoir ses investissements offensifs. Une aubaine potentielle pour le PSG, qui suit également ce dossier et pourrait transformer une menace en opportunité stratégique.