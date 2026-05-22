ASSE : La situation des Mondialistes se décante pour Nice

L’OGC Nice pourrait finalement avoir tous ses mondialistes à disposition pour les deux matchs de barrages contre l’ASSE, les 26 et 29 mai.

Barrages : Nice obtient des accords pour ses Mondialistes avant l’ASSE

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Avant d’affronter l’ASSE, l’OGC Nice est en passe de trouver un arrangement avec les sélections des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. L’Équipe croit savoir que la situation de la majorité des joueurs concernés est réglée avec leur fédération de football respective. « Avec l’appui des joueurs concernés, le Gym a réussi à obtenir l’autorisation de la plupart des Fédérations concernées », a-t-il fait savoir.

La source précise toutefois que le club azuréen est encore en attente des réponses définitives, notamment du Ghana pour Kojo Peprah Oppong ou de l’Algérie pour Hicham Boudaoui. Mais l’OGC Nice est « optimiste » concernant la mise à disposition de ses joueurs jusqu’au 29 mai, selon le quotidien sportif.

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Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Ali Abdi (Tunisie), Yéhvann Diouf (Sénégal), Antoine Mendy (Sénégal) et Mohamed Abdelmonem (Egypte) sont les autres mondialistes concernés.

La FIFA inflexible sur la date du 25 mai

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Pour rappel, La FIFA autorise les joueurs sélectionnés pour le Mondial à rejoindre leur sélection respective à partir du 25 mai, soit avant les deux matchs de barrages de l’OGC Nice contre l’AS Saint-Etienne. Les deux clubs ont tenté, via la Ligue de Football Professionel (LFP), d’obtenir une dérogation spéciale de la FIFA, mais en vain.

Face à cette situation, les Niçois et Stéphanois sont contraints de négocier avec les fédérations ou les sélectionneurs de leurs joueurs pour les garder en club, le temps des barrages.

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Chez les Verts, Ben Old, international néo-zélandais (22 sélections), est le seul joueur sélectionné officiellement. Ebenezer Annan et Augustine Boakye sont potentiellement sélectionnables.