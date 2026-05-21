ASSE-Nice : Plusieurs voyants au vert pour Saint-Etienne

Troisième de Ligue 2, l’ASSE n’a pas la faveur des pronostics contre Nice. Mais trois événements autour de ces barrages sont favorables aux Verts.

Barrages L1/L2 : L’OGC Nice favori contre l’ASSE

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L’ASSE sera face au 16e de Ligue 1, l’OGC Nice, lors des barrages prévus les 26 et 29 mai prochains. Même si le Gym n’a pas pu se maintenir directement, à l’issue de la saison régulière, il reste néanmoins une équipe de l’élite.

Sa participation à la Ligue Europa la saison écoulée et sa place en finale de la coupe de France montrent clairement son niveau, malgré sa place de barragiste en Ligue 1.

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En effet, le club azuréen affrontera le RC Lens en finale de la coupe de France, vendredi au stade de France. S’il remporte le trophée national, il sera qualifié directement pour la phase de ligue de la Ligue Europa 2026-2027.

Le Gym sans Elye Wahi à Saint-Etienne

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Cependant, les événements autour de la double confrontation avec l’AS Saint-Etienne, en barrages, sont en défaveur de l’OGC Nice. Premièrement, Claude Puel ne pourra pas compter sur son meilleur buteur en 2026, Elye Wahi. Il est suspendu pour le match aller à Geoffroy-Guichard, le mardi prochain, pour accumulation de cartons jaunes.

Barrage retour : Le décisif Nice-ASSE à huis clos

Deuxièmement, le Gym a été sanctionné d’un huis clos total par la Ligue de Football professionnel (LFP), à cause des incidents survenus au stade de l’Allianz Riviera lors du match Nice-Metz (0-0) de dimanche dernier. Les Aiglons recevront donc les Verts sans le soutien de leurs supporters, dans huit jours, lors du match décisif pour le maintien ou la montée en Ligue 1.

6 internationaux Niçois menacés d’absence

Troisièmement, l’OGC Nice pourrait être privé de six joueurs internationaux, concernés par la Coupe du monde 2026. La FIFA les autorise à rejoindre leur sélection respective, à partir du 25 mai. Elye Wahi (Côte d’Ivoire), Yehvann Diouf (Sénégal), Antoine Mendy (Sénégal), Hicham Boudaoui (Algérie), Kojo Peprah Oppong (Ghana) et Ali Abdi (Tunisie) sont concernés.

Toutefois, Wahi pourrait avoir l’accord de Fae Emerse, sélectionneur des Éléphants et ancien joueur de Nice, pour rester à la disposition de son club pour le barrage retour, selon Nice-Matin.

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L’ASSE est aussi touchée, mais devrait pouvoir garder Ben Old (Nouvelle-Zélande), Augustine Boakye et Ebenezer Annan (réservistes avec le Ghana) pour les barrages, en trouvant un arrangement avec leurs sélections.