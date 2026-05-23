Mercato FC Nantes : Accord conclu pour le nouveau coach ?  

Le technicien français Christophe Pélissier est viré de l’AJ Auxerre. La direction du FC Nantes flaire le coup pour la saison prochaine.

Mercato FC Nantes : Christophe Pélissier attendu à Nantes ?

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Le banc de l’AJ Auxerre change de visage. Malgré le maintien obtenu en Ligue 1, Christophe Pélissier perd son poste. La décision est tombée ce vendredi. La direction bourguignonne ne veut plus de lui. Une décision qui pourrait faire les affaires du FC Nantes.

Depuis plusieurs jours, le nom du technicien français circule du côté de la Beaujoire pour prendre la succession de Vahid Halilhodžić. Désormais libre, l’ancien coach de Lorient voit sa situation évoluer très vite. Les dirigeants du FC Nantes pourraient accélérer les pourparlers dans les prochains jours.

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L’information dévoilée par L’Yonne Républicaine puis confirmée par L’Équipe a surpris une partie des supporters, surtout après la mission maintien réussie. Car sportivement, les résultats étaient là. Auxerre reste en Ligue 1. Beaucoup imaginaient alors Christophe Pélissier poursuivre l’aventure jusqu’au terme de son contrat, fixé à 2027. Mais James Zhou en a décidé autrement. Le propriétaire du club a tranché : la collaboration s’arrête.

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En coulisses, le climat s’était fortement tendu ces derniers mois. Si les supporters saluaient la discipline collective et les ajustements tactiques de leur entraîneur, les relations avec le directeur sportif David Wantier se sont progressivement détériorées. Les échanges entre les deux hommes étaient devenus de plus en plus compliqués.

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Ce départ passe d’ailleurs très mal auprès d’une partie du public auxerrois. Certains fans envisagent déjà un rassemblement pour réclamer le départ de David Wantier. Dans le même temps, les avocats de Christophe Pélissier ont rapidement pris contact avec la direction afin de régler les modalités de séparation.

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Selon plusieurs indiscrétions, cette rupture pourrait coûter près de 2 millions d’euros à l’AJA. Pendant ce temps, le FC Nantes observe la situation avec attention. Libre de tout contrat, expérimenté et réputé pour sa capacité à stabiliser des équipes sous pression, Christophe Pélissier a de la bouteille et peut relancer les Canaris la saison prochaine.

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