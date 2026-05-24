Mercato PSG : Liverpool confirme ses intentions pour Barcola

Barré par la concurrence de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola pourrait être tenté par un nouveau projet loin du PSG. Et Liverpool semble pousser pour l’attaquant de 23 ans.

Mercato PSG : Liverpool insiste pour Bradley Barcola

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Pour sa troisième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola reste un joueur important de Luis Enrique puisqu’il a inscrit 13 buts cette saison. Néanmoins, l’ancien ailier de l’OL se contente souvent d’un rôle de remplaçant lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué étant préférés par l’entraîneur espagnol lors des soirées européennes.

Cette situation pourrait pousser l’international français à envisager un transfert dès cet été, notamment à Liverpool. Fabrizio Romano a insisté sur l’intérêt que pourraient avoir les Reds pour Bradley Barcola lors du prochain mercato.

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« N’oubliez pas Bradley Barcola. Liverpool l’apprécie vraiment beaucoup. Et cela date d’aout 2025 », a révélé Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube au moment d’évoquer le futur mercato du club anglais. Pour appuyer cet intérêt des pensionnaires d’Anfield pour le numéro 29 du Paris SG, le spécialiste mercato a insisté sur le fait que le joueur n’avait toujours pas signé sa prolongation de contrat avec le club de la capitale.

« Il faut rappeler que Bradley Barcola n’a toujours pas prolongé avec le PSG à l’heure actuelle », ajoute le journaliste italien, qui a aussi évoqué une autre piste, plus secondaire toutefois, pour l’attaquant parisien. « Il y a aussi de l’intérêt pour Arsenal, car ils veulent ajouter un joueur offensif à gauche. Mais Bradley Barcola est définitivement une option pour Liverpool, c’est certain », souligne Romano. Cependant, la direction du Paris Saint-Germain n’a pas encore tranché pour l’avenir du natif de Lyon.

Barcola : « On est encore très loin d’un départ »

En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Bradley Barcola est encore loin d’un départ du Paris SG. « Barcola ? Paris n’est pas forcément vendeur, ils veulent le garder. Il y a une revalorisation salariale à faire. Qui peut acheter Barcola aujourd’hui ? Trois ou quatre clubs anglais, et le Bayern.

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Donc le marché est assez restreint », explique le journaliste Sébastien Denis, qui indique que le club parisien ne ferme pas forcément la porte par principe, mais ne se place pas non plus dans une logique de vente rapide.

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Il ajoute d’ailleurs : « aujourd’hui, s’il y a un joueur avec Gonçalo Ramos qui peut partir, c’est lui. Mais on en est encore loin. » Pour rappel, Bradley Barcola est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028.