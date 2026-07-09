Mercato : 300M€ ! Le PSG vers un coup de maître cet été ?

Habituellement présente comme un club qui ne sait pas vendre, le PSG pourrait réaliser un véritable coup de maître lors de ce mercato estival. Explications.

Mercato : « Le PSG sait enfin vendre »

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Le PSG fait désormais les choses différemment. Longtemps critiqué pour sa mauvaise politique de vente, le club de la capitale est devenu un redoutable négociateur sur le marché des transferts. Un changement notable salué par le journaliste Abdellah Boulma.

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« J’ai l’impression que le club sait enfin vendre. On parle de Gonçalo Ramos, de Lee Kang-In, de Kolo Muani… », a commenté le spécialiste sur les antennes de la radio Ici Paris Île-de-France. Et justement, le Paris Saint-Germain pourrait réaliser un mercato record cet été dans le domaine de la vente de joueurs.

Un pactole attendu pour les attaquants du Paris SG

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain a cédé Gonçalo Ramos à l’AC Milan pour un chèque de 75 millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, le double champion d’Europe serait également sur le point de conclure le transfert de Kang-In Lee avec l’Atlético Madrid contre une enveloppe de 40 millions d’euros.

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Mais ce n’est pas tout, puisque le PSG pourrait aussi faire monter les enchères avec Ibrahim Mbaye. L’ailier international sénégalais de 18 ans plaît à divers clubs anglais et le Paris SG l’évalue entre 40 et 50 millions d’euros en cas de départ. Même chose pour Randal Kolo Muani, dont le départ pourrait rapporter environ 40 millions d’euros.

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Mais le dossier qui pourrait vraiment bouleverser l’histoire du club parisien est bien celui de Bradley Barcola. Si officiellement Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont déclaré le joueur intransférable, une proposition avoisinant les 150 millions d’euros pourrait bien faire craquer les dirigeants parisiens.

En effet, selon les dernières informations du journal L’Équipe, à ce prix, le PSG pourrait se résoudre à vendre. Surtout si l’international français de 23 ans prend la décision d’aller trouver une place de titulaire dans un autre club. Au total, le PSG pourrait ainsi encaisser plus de 300 millions d’euros cet été sur les ventes.

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Dans l’autre sens, le Paris Saint-Germain aussi lâcher un très gros chèque pour renforcer son effectif avant la fermeture du mercato d’été.