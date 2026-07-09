Mercato : Urgent, le LOSC proche d’un ancien crack du PSG !

En quête d’un défenseur central sur ce mercato estival, le LOSC serait sur le point de rapatrier un ancien crack du PSG. L’affaire serait bien embarquée pour les Dogues qui ne devraient pas débourser d’indemnité dans ce dossier.

Mercato : Le LOSC prêt à relancer un ancien défenseur du PSG

Après avoir perdu Chancel Mbemba et Aïssa Mandi, les dirigeants du LOSC Lille s’activent pour renforcer leur secteur défensif durant ce mercato estival. Dans cette optique, Olivier Létang, président du LOSC, aurait contacté un ancien défenseur du PSG qu’il connaît bien. En effet, selon les informations du site Petit Lillois, l’homme fort du club lillois se serait renseigné sur la situation de Tanguy Kouassi.

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Formé au Paris Saint-Germain, puis transféré au Bayern Munich en 2020, le joueur de 24 ans pourrait faire son grand retour en Ligue 1 après quelques expériences compliquées à l’étranger. En difficulté au FC Séville, qu’il a rejoint en 2024, Tanguy Kouassi cherche un nouveau club pour rebondir la saison prochaine et le LOSC serait intéressé par son renfort. De son côté, le club espagnol serait prêt à faire un grand geste pour faciliter son départ.

Tanguy Kouassi libéré de son contrat à Séville ?

À un an de la fin de son contrat avec le FC Séville, Tanguy Kouassi pourrait écourter son aventure espagnole pour revenir en Ligue 1. Le média dédié au LOSC Lille rapporte que les dirigeants des deux clubs négocient et un accord pourrait rapidement intervenir.

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« Sous contrat jusqu’en juin 2027, Tanguy Nianzou pourrait en être libéré en raison des difficultés financières rencontrées du côté du FC Séville, dernier 13e du championnat espagnol. Une opportunité qu’Olivier Létang semble prêt à saisir puisque, selon nos informations, le LOSC, qui a perdu Chancel Mbemba et Aïssa Mandi cet été, est à la recherche d’un défenseur central et s’intéresse de très près à l’ancien international U21 français », explique Petit Lillois.

🔃 Selon nos informations, le LOSC discute actuellement avec Tanguy Nianzou pour une arrivée cet été. Le Séville FC souhaite s'en séparer… 🔽https://t.co/UnTuFuCJXK — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) July 9, 2026

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En cas d’accord, l’ancien titi devrait encore se soumettre aux tests médicaux, ce qui n’est pas une garantie avec la fragilité physique présentée au cours des dernières saisons.