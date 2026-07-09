Mercato : Le clan Barcola annonce une décision-choc au PSG !

Le doute se dissipe peu à peu et l’horizon s’éclaircit pour l’avenir de Bradley Barcola au PSG. Annoncé un peu partout en Europe, l’attaquant de 23 ans aurait signifié sa décision de changer d’air à la direction du club parisien.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut quitter le Paris SG

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Trois ans après son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola veut quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Avec la signature annoncée de Yan Diomande, l’ailier français est bien conscient que son temps de jeu va encore se réduire au sein de l’effectif de Luis Enrique.

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Déjà mécontent de son utilisation lors des soirées de Ligue des Champions cette saison, Barcola ne souhaiterait plus poursuivre l’aventure à Paris. En effet, selon les informations relayées ce jeudi par le journaliste Graeme Bailey, l’international français aurait officiellement annoncé à la direction du Paris SG son souhait de quitter le navire cet été.

Si bien que son agent Moussa Sissoko se serait d’ores et déjà mis à explorer différentes options pour la saison prochaine. Sauf que le PSG ne compte pas brader son joyau tricolore.

Le Paris SG trop gourmand pour Bradley Barcola ?

Selon le journal L’Équipe, le PSG compte sur Bradley Barcola pour la saison prochaine et l’a déclaré comme intransférable cet été. Cependant, le club ne compte pas retenir un joueur de force. Dans ce cas, si le natif de Lyon réclame un départ, seul un chèque d’environ 150 millions d’euros pourrait permettre de lui délivrer un bon de sortie. Une nouvelle confirmée en Angleterre, où Liverpool voit Barcola comme l’héritier de Mohamed Salah.

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« Liverpool a reçu un coup de pouce important dans la course à la signature de Bradley Barcola. L’entourage du joueur explore activement un transfert cet été après que l’ailier a informé le PSG de son souhait d’évaluer ses options. Le PSG pourrait envisager une vente si son prix de 128 millions de livres sterling (150 millions d’euros) est atteint, Liverpool restant toutefois en pole position », rapporte le média britannique TeamTalk.

Devancé dans la hiérarchie des attaquants par Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le partenaire de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2026 aurait désormais de fortes chances de rallier l’Angleterre. Les dossiers Barcola – Diomande sont forcément liés et si le RB Leipzig retenait finalement son ailier de 19 ans, un départ de Barcola ne serait pas à l’ordre du jour dans les plans du Paris Saint-Germain.

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Tout reste donc ouvert, mais en cas de départ, il faudra payer le prix fort pour déloger Barcola de Paris.