Mercato : Le PSG tente une formule inédite pour Yan Diomande

Déterminé à s’offrir les services de Yan Diomande durant ce mercato estival, le PSG tente par tous les moyens de convaincre les dirigeants du RB Leipzig de laisser filer l’ailier ivoirien de 19 ans. Explications.

Mercato : Yan Diomande et 2 autres profils, les plans du PSG

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Un mois après l’ouverture du mercato estival, le Paris Saint-Germain a déjà officialisé une arrivée et un départ. Mais le journaliste Santi Aouna assure que les choses devraient s’accélérer dans les jours ou semaines à venir. En priorité, les dirigeants parisiens visent la signature de Yan Diomande, Maghnes Akliouche et un numéro 9 pour compenser le départ de Gonçalo Ramos.

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« En interne, le PSG se montre confiant quant à la finalisation des dossiers Maghnes Akliouche et Yan Diomande. Comme révélé, l’arrivée de Yan Diomande est pour compenser un probable départ de Bradley Barcola et non celui de Gonçalo Ramos.

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En parallèle, le PSG poursuit toujours ses recherches pour recruter un numéro 9 », a expliqué le journaliste de Foot Mercato. Concernant Yan Diomande, le Paris SG demeure confiant et songerait à plusieurs plans pour faire craquer le club allemand.

Paris propose un échange de joueurs pour Diomande

Déjà d’accord avec le joueur pour un contrat de cinq ans, le Paris Saint-Germain négocie avec le RB Leipzig pour le transfert de Yan Diomande. Pas forcément vendeur, le club allemand se montre assez gourmand et ne compte pas laisser son joyau ivoirien pour moins de 100 millions d’euros.

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Une somme que le club parisien ne souhaite pas investir forcément, encore moins faire monter les enchères. D’après les informations d’Abdellah Boulma, les dirigeants du Paris SG songeraient à proposer un joueur en plus d’une indemnité pour convaincre leurs homologues de Leipzig pour l’enfant d’Abidjan.

📍Le PSG poursuit les discussions avec Leipzig pour Yan Diomandé. Le joueur a déjà donné son accord au club parisien.

Plusieurs montages sont sur la table, dont une formule incluant un joueur en plus d’une indemnité de transfert. Le dossier est complexe, mais Paris reste… — Abdellah Boulma (@AbdellahBoulma) July 8, 2026

« Le PSG poursuit les discussions avec Leipzig pour Yan Diomande. Le joueur a déjà donné son accord au club parisien. Plusieurs montages sont sur la table, dont une formule incluant un joueur en plus d’une indemnité de transfert. Le dossier est complexe, mais Paris reste optimiste », assure Boulma sur les réseaux sociaux.

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Si le journaliste ne cite aucun nom de joueur du PSG, qui pourrait être inclus dans ce dossier, Ibrahim Mbaye, qui aurait demandé son départ cet été, pourrait intéresser le club allemand, reconnu pour sa capacité à faire progresser de jeunes talents. Affaire à suivre…