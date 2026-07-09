Mercato PSG : C’est confirmé, trois redoutables cracks arrivent  

La direction du PSG accélère son recrutement estival. Le directeur sportif, Luis Campos est à fond sur trois dossiers importants.

Mercato PSG : Luis Campos prépare trois coups XXL

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Des pépites sont attendues au PSG pendant ce mercato estival. Le directeur sportif du club, Luis Campos fouille un peu partout pour apporter de tonus à l’équipe de Luis Enrique. Les négociations progressent bien pour Maghnes Akliouche et Yan Diomandé, selon Foot Mercato. La direction sportive et l’entraîneur Luis Enrique considèrent ces deux transferts comme prioritaires.

Une précision importante concerne Diomandé. Paris ne cherche pas à remplacer Gonçalo Ramos par ce recrutement. Le club anticipe plutôt le départ probable de Bradley Barcola. Ce dernier est sur la short-list de nombreux cadors européens. Des clubs de Premier League comme Liverpool et Chelsea sont prêts à le recruter. Le Paris SG cible ainsi un ailier jeune et explosif afin de renforcer ses couloirs.

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Parallèlement, Akliouche demeure une piste importante. Ce milieu offensif monégasque séduit Luis Enrique par sa polyvalence technique, sa créativité et son efficacité entre les lignes adverses. La porte est ouverte pour le transfert du joueur. Les pensionnaires du Parc des Princes ne se contentent pas de ses deux cracks.

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Le PSG s’active également pour recruter un véritable numéro 9, d’après les mêmes sources. Le départ de Gonçalo Ramos à Milan a laissé un vide dans l’effectif actuel. Les décideurs franciliens veulent donc un buteur puissant, capable d’offrir de nouvelles solutions offensives. Le nom de la prochaine gâchette offensive n’est pas encore connu.