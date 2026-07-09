PSG : Campos réussit le très joli coup mercato de l’été

‎Le PSG continue de préparer l’avenir avec une stratégie tournée sur le mercato vers les plus grands espoirs du football mondial. Selon Africafoot, le club de la capitale est en passe de devancer le FC Barcelone pour s’attacher les services d’un jeune prodige malien promis à un avenir brillant.

‎Mercato PSG : Une pépite malienne dans le viseur parisien

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‎Le Paris Saint-Germain ne se contente plus de recruter des stars confirmées. Sous l’impulsion de Luis Campos, le champion de France multiplie les offensives pour attirer les talents de demain avant que leur valeur n’explose. Cette fois, c’est Aboubacar Maïga, jeune milieu offensif malien, qui s’apprête à rejoindre le projet parisien.

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‎D’après les informations révélées par Africafoot, un accord aurait été trouvé entre le PSG et l’Africa Football Academy de Bamako. Le joueur, encore mineur, poursuivrait sa progression au sein d’un programme de développement spécifique avant d’intégrer officiellement les rangs du club francilien lorsqu’il remplira les conditions réglementaires.

‎Paris double le Barça sur un dossier très convoité

‎Cette opération prend une dimension particulière puisque le FC Barcelone suivait également de très près le jeune international malien. Réputé pour son travail de détection des meilleurs espoirs, le club catalan semblait bien placé, mais le PSG aurait finalement pris une longueur d’avance dans ce dossier.

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‎Surnommé « le nouveau Messi » en raison de sa qualité technique, de sa créativité et de sa facilité à éliminer ses adversaires, Aboubacar Maïga suscite déjà de nombreuses attentes. Ce surnom flatteur reste toutefois symbolique : le jeune joueur devra confirmer tout son potentiel au fil de sa progression avant d’être comparé aux plus grands.

‎Un pari sur l’avenir plutôt qu’un recrutement immédiat

‎Le PSG connaît déjà les qualités du milieu de terrain. Lors d’un récent tournoi disputé avec les équipes de jeunes parisiennes, le Malien s’était illustré en trouvant le chemin des filets, laissant entrevoir toute l’étendue de son talent.‎International avec les moins de 17 ans du Mali, il a également participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations U17 au Maroc.

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Son prochain grand défi sera la Coupe du monde U17 prévue au Qatar en décembre 2026. Ces échéances internationales offriront une nouvelle occasion de mesurer son évolution face aux meilleurs joueurs de sa génération.

Un recrutement fidèle à la nouvelle stratégie parisienne

‎Luis Campos poursuit une politique de recrutement cohérente. Plutôt que de miser uniquement sur des joueurs déjà établis, le dirigeant portugais cherche à sécuriser très tôt les profils capables de devenir les stars de demain. Cette approche limite les coûts tout en offrant au Paris SG la possibilité de façonner lui-même le développement de ses futurs cadres.

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‎Reste désormais l’étape la plus importante : transformer le potentiel en réalité. Beaucoup de jeunes prodiges disparaissent avant le très haut niveau. Si Aboubacar Maïga confirme les promesses entrevues au Mali et poursuit sa progression sans brûler les étapes, le Paris SG pourrait avoir réalisé l’un des plus beaux coups du mercato estival.