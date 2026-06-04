Mercato PSG : Urgent ! Accord entre Barcola et Liverpool ?

Après avoir nommé Andoni Iraola sur son banc pour remplacer Arne Slot, la direction de Liverpool FC accélère désormais pour le transfert de Bradley Barcola, l’attaquant du PSG. Les Reds et leur nouveau manager discutent déjà avec l’entourage du joueur de 23 ans.

Mercato : L’agent de Barcola discute avec Liverpool

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Au cours des derniers mois, les rumeurs se sont intensifiées autour de l’avenir de Bradley Barcola. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ailier du Paris Saint-Germain pourrait donc faire ses valises dans les prochaines semaines, trois saisons après son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais.

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Et selon le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants de Liverpool auraient récemment entamé des pourparlers avec l’agent de l’international français afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert cet été. Toujours selon le spécialiste mercato, le PSG ne serait pas forcément fermé à l’idée d’un départ de Bradley Barcola, mais n’entend pas non plus le brader. Surtout qu’il faudra signer un gros chèque pour aller chercher Yan Diomandé au RB Leipzig pour sa succession. De son côté, le principal concerné se pose des questions sur son futur à Paris.

Bradley Barcola en pleine réflexion sur son avenir au PSG

Recruté à l’été 2023 pour 45 millions d’euros, Bradley Barcola n’est pas parvenu à s’imposer dans le onze de départ du PSG. Bien qu’il soit généralement le premier offensif à sortir du banc, comme ce fut encore le cas lors de la finale de Ligue des Champions face à Arsenal, le natif de Lyon aspire à plus de responsabilités. Dans cette optique, Barcola se poserait tout logiquement des questions sur son avenir au Paris Saint-Germain.

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Alors qu’il n’a pas encore accepté l’offre de proposition du club de la capitale, le partenaire de Désiré Doué pourrait se laisser convaincre par un transfert chez un autre grand club européen. Sur les antennes de RTL, le journaliste Philippe Sanfourche a notamment confirmé qu’un départ cet été n’est pas à exclure pour le numéro 29 des Rouge et Bleu.

« Barcola va être le plus gros dossier en termes de départ ? Très clairement, il y a effectivement des interrogations de sa part. Le Paris Saint-Germain a vraiment mis sur la table les propositions pour une prolongation de contrat.

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C’est vrai qu’on se pose des questions du côté de Barcola de savoir s’il faut insister pour être un peu plus présent dans la rotation », a rapporté Sanfourche à propos de Bradley Barcola, dont le transfert pourrait rapporter au moins 70 millions d’euros au Paris SG.