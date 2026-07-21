Mercato : Après le Bayern, Man United sollicite Zaïre-Emery

Récemment associé au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery serait également sur les tablettes de Manchester United, qui serait prêt à dégainer pour recruter le milieu polyvalent du PSG durant ce mercato estival.

Mercato : Warren Zaïre-Emery prêt à quitter le PSG ?

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À la faveur d’un entretien accordé à Sport Bild, Willy Sagnol a publiquement poussé le Bayern Munich à tenter sa chance avec Warren Zaïre-Emery, qui correspond parfaitement au profil recherché par le club allemand. « Je suis un grand fan de Warren Zaïre-Emery. Par son profil, il correspond tout à fait à l’esprit du Bayern », assure l’ancien défenseur du Bayern Munich et de l’équipe de France.

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Alors que Luis Enrique le considère comme un remplaçant de luxe derrière le trio indéboulonnable Vitinha, Joao Neves et Fabian Ruiz, l’international français de 20 ans pourrait se laisser convaincre par un autre challenge chez un autre grand d’Europe. Sagnol incite donc le Rekordmeister à foncer, même si cette opération sera forcément très coûteuse.

« Il a un super caractère, il travaille dur et s’est très bien développé sur le plan technique », mais « s’il passe trop de temps sur le banc à Paris, il pourrait avoir envie de changer de club. Cela dit, il coûterait très cher », ajoute Willy Sagnol. Mais aux dernières nouvelles, c’est un autre cador qui s’apprêterait à dégainer pour recruter Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery vers la Premier League ?

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain pour remplacer Casemiro, qui a rejoint librement les rangs de l’Inter Miami cet été, Manchester United serait intéressé par le profil de Warren Zaïre-Emery. D’après les informations de Top Mercato, le numéro 33 du PSG plaît énormément aux Red Devils, qui prépareraient une offensive de 60 millions d’euros pour prendre la température auprès des dirigeants parisiens.

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Sous contrat jusqu’en juin 2029, avec une année supplémentaire en option, Zaïre-Emery n’est pas officiellement sur le marché et il parait très peu probable que Nasser Al-Khelaïfi et la direction du Paris SG acceptent de le laisser partir à ce prix, alors que sa valeur est estimée à 80 millions d’euros sur Transfermarkt.