Mercato PSG : Malaise autour de la venue de Lucas Digne ?

La direction du PSG vient de boucler le transfert de Lucas Digne. Mais le retour de l’international tricolore à Paris a été précédé de divergences en interne.

Mercato PSG : Désaccord autour de l’arrivée de Lucas Digne

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Le Paris Saint-Germain poursuit son mercato en renforçant son couloir gauche. Lucas Digne fait son grand retour. Il avait déjà évolué au PSG entre 2013 et 2016. Son rôle sera est clair. L’international tricolore devra apporter sa précieuse expérience et offrir un peu de répit à l’indispensable Nuno Mendes.

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Le Portugais a fortement été sollicité lors des échéances récentes. Ce recrutement a été validé par Luis Enrique qui souhaitait obtenir une doublure fiable dans son couloir gauche. Sauf que les coulisses de ce transfert révèlent un désaccord au sein de la direction parisienne. Le média PSG Inside-Actus le confirme, Lucas Digne n’était pas le choix numéro un de Luis Campos.

Luis Campos visait initialement Ramy Bensebaïni

Le conseiller sportif du club parisien ciblait initialement Ramy Bensebaïni. L’international algérien du Borussia Dortmund incarnait le profil parfait pour concurrencer Nuno Mendes. Les négociations pour le déloger ont rapidement échoué. Le club allemand a refusé de lâcher son défenseur polyvalent. Les prétentions salariales du joueur ont aussi refroidi la direction du Paris SG.

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Ces obstacles ont poussé les champions d’Europe à se tourner vers la piste Lucas Digne. Ce dernier était beaucoup plus accessible pour Paris. Il va signer un contrat de trois ans avec le club parisien.