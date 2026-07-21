Mercato PSG : Pas de départ cet été, il veut rester à Paris !  

Lucas Chevalier ne manque pas de prétendants. Mais le gardien de but français n’a pas l’intention de quitter le PSG cet été.

Mercato PSG : Lucas Chevalier a pris sa décision

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Lucas Chevalier attire du beau monde cet été. Recruté par le PSG la saison dernière en provenance du LOSC, le portier de 24 ans traverse une période un peu compliquée. Il est venu à Paris pour s’imposer. Mais la rude concurrence l’oblige aujourd’hui à batailler pour avoir du temps de jeu, éveillant l’intérêt de plusieurs courtisans en Europe et en Ligue 1.

Les prétendants se bousculent au portillon. D’après L’Équipe, Besiktas, Tottenham et Aston Villa ont récemment pris des renseignements. Le Stade Rennais suit aussi le dossier de très près. Si aucun club n’a encore lancé de négociations officielles, l’état-major breton garde un œil attentif sur la situation de l’ancien Lillois.

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Partir pendant ce mercato estival ? Le gardien français ne l’entend pas de cette oreille. Son plan reste le même : s’imposer dans la capitale. Face à lui se dresse Matvey Safonov. Le Russe a marqué des points précieux grâce à des prestations solides, notamment sur la scène européenne.

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Cette dynamique profite à Safonov. Il aborde la pré-saison dans la peau du titulaire, convaincant sa direction de ne pas acheter d’autre gardien cet été. Le coach du Paris SG, Luis Enrique remet sans cesse ses joueurs en compétition. Lucas Chevalier a donc une carte à jouer. Mais s’il devait revoir ses ambitions à la baisse d’ici la fin du mercato, la piste rennaise redeviendrait brûlante.