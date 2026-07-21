Mercato PSG: Incroyable revirement pour un défenseur central

Fortement pressenti à Manchester City lors de ce mercato estival, un jeune défenseur central du PSG devrait finalement poursuivre son aventure avec son club formateur. Explications.

Mercato PSG : Le transfert de Hermann Malonga à Man City capote

La suite après cette publicité

Il faisait partie des nombreux jeunes de la génération 2008 annoncés sur le départ du côté du PSG durant ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, Manchester City était sur les traces de Hermann Malonga, défenseur central de 18 ans et formé au Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Après Lee, un autre attaquant plie bagage !

À voir

Mercato : Après le Bayern, Man United sollicite Zaïre-Emery

Mais selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, les Citizens ne seraient pas parvenus à trouver un terrain d’entente définitif avec l’international français des moins de 18 ans. En fin de contrat le 30 juin passé, Hermann Malonga pourrait finalement rester et signer son premier contrat professionnel avec le PSG et évoluer la saison prochaine, au sein de l’équipe U19 des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato : C’est confirmé, Man City dégoûte durement le PSG !

« Le transfert de Hermann Malonga à Man City est tombé à l’eau après avoir été convenu en principe il y a des semaines », rapporte le spécialiste mercato. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant les raisons de cet échec. Malonga, international français dans les catégories de jeunes, devait quitter le Paris Saint-Germain après s’être imposé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus prometteurs du club.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Accord signé, un défenseur quitte Paris !

À voir

INFO Mercato : Une offre peu tentante tombe au Stade Rennais

Mercato PSG : Enrique a convaincu un attaquant sensationnel

Reste maintenant à voir si les dirigeants parisiens parviendront à le convaincre de venir poursuivre son apprentissage. Affaire à suivre…