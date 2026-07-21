Mercato PSG : Visite médicale ok, officialisation imminente

Annoncé au PSG ces derniers jours, Lucas Digne s’apprête effectivement à signer son retour dans le club de la capitale française. Le défenseur d’Aston Villa a déjà réglé les derniers détails de son retour à Paris.

Mercato PSG : Lucas Digne signera mardi au PSG

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Plus rien ne semble pouvoir empêcher Lucas Digne de revenir au PSG, onze ans après . Comme prévu, le joueur d’Aston Villa a passé avec succès sa visite médicale ce lundi, rapporte le quotidien Le Parisien, validant ainsi une étape décisive avant son engagement avec le double champion d’Europe en titre. Le latéral gauche de 33 ans signera dans les heures à venir un contrat de trois saisons avec le PSG.

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Une fois son bail paraphé, Lucas Digne pourra ensuite partir en vacances avant de retrouver ses nouveaux coéquipiers lors de la reprise programmée en prochain. Avec ce recrutement, Luis Enrique s’offre une solution d’expérience dans le couloir gauche et pourra donc faire souffler Nuno Mendes, de temps en temps. Le dossier Lucas Digne apparaît désormais quasi bouclé.

Un accord a déjà été trouvé entre le PSG et Aston Villa autour d’un transfert légèrement inférieur à 10 millions d’euros. Après cette visite médicale concluante, la signature du contrat constitue l’ultime étape avant l’officialisation de son retour, plus de dix ans après son premier passage dans la capitale. Digne ne représente probablement pas l’unique mouvement attendu.

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