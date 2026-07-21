INFO PSG : Bombe ! Ferran Torres finalement au Real Madrid ?

Annoncé tout proche du PSG, l’attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, pourrait finalement atterrir au Real Madrid à l’issue de ce mercato estival. Explications.

Mercato PSG : Le Real Madrid prêt à détourner Ferran Torres ?

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Héros de la dernière finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (1-0), l’international espagnol Ferran Torres ne sait pas encore s’il va poursuivre son aventure avec le FC Barcelone la saison prochaine. À un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 26 ans a dit oui au Paris Saint-Germain en vue d’un transfert cet été.

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Selon plusieurs sources concordantes, Luis Enrique s’est personnellement chargé de convaincre son compatriote, qu’il a déjà eu sous ses ordres en sélection, de le retrouver à Paris. Malgré des offres venues d’Angleterre, Ferran Torres aurait ainsi trouvé un accord avec le club de la capitale française sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031.

Même s’il souhaite désormais retenir son joueur, le Barça aurait fixé son prix de départ à 50 millions d’euros afin d’éviter un départ libre dans douze mois, si Joan Laporta et Deco ne parviennent pas à le convaincre de rester. De son côté, le Paris Saint-Germain ne compte pas payer plus de 40 millions d’euros dans ce dossier.

Dans cette situation de blocage entre les deux clubs, le Real Madrid pourrait en profiter pour attirer Ferran Torres dans le collectif de José Mourinho. En effet, selon les dernières informations du quotidien L’Équipe, les Merengues pourraient prochainement lancer une offensive dans ce dossier. Déjà intéressé par le Champion du monde 2026 à l’époque, où il évoluait à Valence, le club madrilène apprécierait toujours le profil de Ferran Torres.

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Désireux d’ajouter une option supplémentaire dans son secteur offensif, le Real réfléchirait à l’idée de recruter le numéro 7 barcelonais. Le quotidien sportif assure que le Real Madrid serait prêt à tenter sa chance pour offrir une doublure à Kylian Mbappé pour la prochaine saison.

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Alors qu’il va bientôt prendre une décision concernant la suite de sa carrière, Ferran Torres aura l’embarras du choix.