Mercato PSG : Campos prépare un deal record pour Barcola

Alors que l’avenir de Bradley Barcola au PSG reste entouré d’incertitudes, les dirigeants parisiens pourraient réaliser une opération financière sans précédent sur ce mercato. Et ce, si l’attaquant venait à quitter la capitale dans les prochains mois.

‎Mercato PSG : Barcola, un talent convoité qui fait patienter Paris

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‎Depuis plusieurs mois, Bradley Barcola attire les regards bien au-delà de la Ligue 1. À seulement 23 ans, l’international français s’est imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus prometteurs du football européen. Son profil séduit particulièrement en Angleterre, où plusieurs cadors surveillent attentivement son évolution.

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‎Le PSG a pourtant engagé des discussions afin de prolonger son contrat. Mais les négociations avancent lentement. Cette situation nourrit naturellement les spéculations autour de son avenir. Selon les informations évoquées ces dernières semaines, Liverpool FC figure parmi les clubs les plus attentifs à sa situation.

Les dessous du dossier dévoilés

‎Invité de l’émission Génération After sur RMC, Fabrice Hawkins a confirmé l’importance de ce dossier pour le club parisien. Le journaliste a notamment déclaré : « Barcola, c’est un très gros sujet parce qu’international français, parce qu’il y a des clubs de premier plan, notamment en Premier League, qui sont prêts à casser la banque. »

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‎Il a également insisté sur l’absence de décision du principal intéressé : « Il va falloir prendre une décision, elle n’est toujours pas prise. On ne connaît pas sa volonté ? Très honnêtement non. » Une déclaration qui illustre parfaitement le flou qui entoure encore l’avenir du joueur.

‎Luis Campos tient peut-être son futur record

‎La véritable force du PSG dans ce dossier réside dans la situation contractuelle de Barcola. Lié au club jusqu’en 2028, l’attaquant n’est soumis à aucune pression immédiate. Cette position permet aux dirigeants parisiens d’aborder d’éventuelles négociations avec sérénité. ‎Selon Fabrice Hawkins, un départ pourrait atteindre des sommets rarement observés dans le football français.

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« Si demain, il tape à la porte du directeur sportif ou du président en disant qu’il a envie de s’en aller, on parlait de Leipzig qui réclamait autour de 130M€ pour Diomandé, je pense qu’on va être dans les mêmes ordres de chiffres. »‎ Une telle somme dépasserait largement les 90 millions d’euros récupérés lors du transfert de Neymar vers Al-Hilal en 2023. Pour Luis Campos, l’enjeu dépasse donc le simple aspect sportif : il pourrait s’agir de la plus importante vente de l’histoire du PSG.