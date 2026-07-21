Mercato PSG : Yan Diomandé fait capoter une ultime offre !

Le mercato du PSG s’emballe autour d’une possible arrivée de Yan Diomandé. Le prodige ivoirien vient de repousser une belle offre ces dernières heures.

Mercato PSG : Yan Diomandé dit non à la Premier League

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Le Paris Saint-Germain est déterminé à renforcer son secteur offensif cet été. Ferran Torres est visé, mais pas uniquement. En d’un nouveau numéro neuf polyvalent, la direction du PSG cherche à recruter un nouvel ailier droit. Et la cible prioritaire pour ce poste se nomme de Yan Diomandé.

Les prestations remarquables de l’attaquant ivoirien lors du Mondial 2026 ont convaincu les Parisiens de passer à l’action pour son transfert. Au point où l’ailier de 19 ans aurait déjà donné son accord pour rejoindre le PSG. D’autres prétendants tentent ces dernières heures de le détourner de Paris.

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Arsenal et Manchester City s’invitent dans la danse. Liverpool aurait même tenté de faire capoter l’accord avec une ultime offre. Cette offensive des Reds n’a pas porté ses fruits. D’après le journaliste Graeme Bailey, Yan Diomandé a catégoriquement rejeté les offres venues d’outre-Manche.

Nasser Al-Khelaïfi prend en main les négociations

L’international ivoirien aurait réaffirmé son souhait de porter le maillot parisien la saison prochaine. Cette décision ferme de Yan Dimandé rassure un peu les dirigeants du PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi superviserait lui-même les discussions avec le RB Leipzig.

🚨🚨 YAN DIOMANDE 🇨🇮 REPOUSSE LA PREMIER LEAGUE POUR LE PSG !!! 🤯❤️💙



Malgré des offres d'Arsenal, Liverpool et Manchester City, il a été très clair : il reste FERMEMENT DÉTERMINÉ à rejoindre le PSG.



Nasser Al-Khelaifi 🇶🇦 gère personnellement les négociations avec Red Bull… pic.twitter.com/ihH7SKJOmf — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 21, 2026

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Les relations cordiales entre les deux parties facilitent l’avancée de ce dossier estimé à plus de 100 millions d’euros. Le prodige ivoirien, excepté un rebondissement peu probable, ne devrait pas rebondir en Premier League.