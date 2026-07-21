Mercato PSG : Une piste au milieu de terrain tombe à l’eau

Ciblé par le PSG ces dernières semaines, un milieu de terrain présent avec l’équipe de France lors du Mondial 2026 serait finalement partant pour rallier un club anglais.

Mercato PSG : Manu Koné souhaite rejoindre Manchester United

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Il fait partie des dossiers plus ou moins chauds de la direction parisienne cet été. L’international tricolore Manu Koné, longtemps ciblé par le Paris Saint-Germain pour renforcer un entrejeu qui manque de profondeur, s’éloigne de la capitale française.

Bien décidé à quitter les rangs de l’AS Roma pour évoluer dans un top club européen la saison prochaine indique L’Équipe, le milieu de terrain intéresse plusieurs cadors anglais. Selon le compte X UtdXclusive, le joueur de 25 ans aurait donné sa préférence à Manchester United. La Gazzetta dello Sport évoque un transfert autour de 50 millions d’euros.

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Des premières discussions ont déjà eu lieu entre les deux parties, même si aucun accord verbal n’a été trouvé avec Manu Koné, tout juste libéré des États-Unis après sa Coupe du monde avec les Bleus. Le joueur compte d’abord se reposer quelques jours avant d’aborder son avenir.

Manu Koné rêvait pourtant d’évoluer au PSG

Formé à Toulouse, il aura disputé seulement 17 matchs en Ligue 1 avec les Violets. Sa courte expérience dans l’élite, suivie de son éclosion à Mönchengladbach en Allemagne et la confirmation sous le maillot romain puis tricolore aurait fait de lui une recrue idéale pour le PSG.

D’autant plus que quelques semaines après le début du Mondial 2026, l’insider Djamel confirmait sur X que Manu Koné rêvait d’évoluer avec le double champion d’Europe. Le board du club de la capitale s’était alors renseigné sur le Français, perçu comme une alternative à moindre coût au milieu.

À ce moment-là, Luis Campos et son staff ciblaient d’autres joueurs pour consolider l’entrejeu parisien comme Ayyoub Bouaddi, Scott McTominay et Mateus Fernandes. Le premier se dirige plus vers Manchester City que vers Paris, le deuxième n’est plus dans le viseur du club et le troisième a signé avec Tottenham.

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Manu Koné serait alors la quatrième piste au milieu de terrain à échapper des mains de la direction francilienne cet été. Une anomalie qu’il va vite falloir régler en interne, à moins que Luis Enrique à déjà quelques idées en tête pour pallier ce manque de profondeur…