Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Yan Diomandé

Le transfert de Yan Diomandé au PSG semblait quasiment bouclé. Mais un nouvel élément compromet cette opération ces dernières heures au profit de Liverpool.

Mercato : Yan Diomandé s’éloigne du PSG pour Liverpool

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Le Paris Saint-Germain est sur le point d’officialiser l’arrivée de sa première recrue estivale. Lucas Digne a passé sa médicale avec succès. L’international tricolore arrive pour doubler le poste de Nuno Mendes. Le club parisien espérait aussi finaliser la venue de Yan Diomandé en attaque. Mais un sérieux coup de théâtre vient de bouleverser ce dossier chaud.

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L’ailier ivoirien du RB Leipzig s’éloigne contre toute attente du PSG. L’implication direct du président Nasser Al-Khelaïfi dans les négociations n’a pas été un franc succès. Au point où cette opération bat de l’aile. Le club allemand reste inflexible. Et les exigences salariales du jeune prodige compliquent nettement la situation.

Le Paris Saint-Germain se tourne vers un plan B

Le journaliste Malick Traoré le confirme, le champion d’Europe en titre devrait jeter l’éponge pour Yan Diomandé. Cette volte-face du Paris SG ferait les affaires d’un autre courtisan. Liverpool étant toujours à l’affût pour s’attacher les services du prodige ivoirien. Les Reds seraient prêts à s’aligner sur les exigences de RB Leipzig. Un montant de 110 millions d’euros est évoqué.

🚨 Paris Saint-Germain are unlikely to pursue RB Leipzig star Yan Diomande due to difficulties over personal terms.



The decision could boost Liverpool's hopes of signing Diomande, with PSG now turning their attention elsewhere.



Bournemouth attacker Eli Junior Kroupi has emerged… pic.twitter.com/dbfye8zAOq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 21, 2026

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Cette impasse pousse la direction parisienne à se tourner vers de nouvelles alternatives pour renforcer son attaque. C’est désormais Eli Junior Kroupi de Bournemouth qui émerge comme la nouvelle cible prioritaire du PSG. Les dirigeants parisiens espèrent en tout cas vite renforcer leur attaque cet été.