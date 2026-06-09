Mercato : Bradley Barcola au PSG, c’est (presque) fini ?

‎‎Bradley Barcola et le PSG abordent un été décisif alors que les spéculations autour d’un départ au cours de ce mercato prennent de l’ampleur. Malgré la confiance affichée par le club parisien, plusieurs signaux laissent penser que l’attaquant français réfléchit sérieusement à la suite de sa carrière.

Mercato PSG : ‎Une concurrence devenue difficile à contourner autour de Barcola

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‎Arrivé avec l’étiquette d’un des plus grands espoirs du football français, Bradley Barcola a connu une progression remarquable sous les couleurs parisiennes. Pourtant, les rendez-vous les plus prestigieux de la saison ont souvent mis en lumière une réalité moins confortable pour l’ancien Lyonnais.

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‎Face à une attaque composée de Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, le temps de jeu dans les grandes affiches s’est considérablement réduit. Une situation qui nourrit naturellement une réflexion chez un joueur de 23 ans désireux de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

‎Liverpool à l’affût, Paris reste vigilant

‎Les prétendants ne manquent pas. Depuis plusieurs mois, Liverpool suit attentivement l’évolution du dossier. Le profil de Barcola séduit par sa vitesse, sa capacité d’élimination et sa marge de progression encore importante.‎ Sur RTL, le journaliste Philippe Sanfourche a confirmé cette tendance en déclarant :

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« Très clairement, il y a effectivement des interrogations de sa part. Le PSG a vraiment mis sur la table les propositions pour une prolongation de contrat. C’est vrai qu’on se pose des questions du côté de Barcola de savoir s’il faut insister pour être un peu plus présent dans la rotation. » Une analyse qui traduit le dilemme auquel est confronté le joueur.

‎Un dossier qui pourrait animer tout l’été

‎Le marché des transferts s’annonce particulièrement animé autour de l’international français. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a lui aussi évoqué l’intérêt grandissant de plusieurs formations européennes. « Des mouvements sont attendus autour de Bradley Barcola cet été, comme rapporté en mai avec Arsenal, Liverpool et un autre club intéressé par l’ailier du PSG », a-t-il expliqué.

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‎Du côté du PSG, l’objectif reste de conserver un élément considéré comme stratégique pour l’avenir. Néanmoins, dans les grands clubs européens, le statut sportif pèse souvent autant que les ambitions financières. C’est précisément ce paramètre qui pourrait influencer les prochaines semaines et faire de Bradley Barcola l’un des dossiers majeurs du mercato estival parisien.