Mercato PSG : Deal conclu pour l’arrivée de Javi Rguez ?  

La direction du PSG jette son dévolu sur la pépite espagnole, Javi Rguez pour ce mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert du roc.

Mercato PSG : Javi Rguez attendu à Paris cet été ?

La suite après cette publicité

Les dirigeants du PSG préparent un nouveau coup en Espagne pendant ce mercato estival. Désireux de renforcer sa ligne défensive dès cet été, le club de la Capitale a coché un nouveau nom sur ses tablettes : Javi Rodriguez.

Selon les indiscrétions, le Paris SG suit de très près le défenseur du Celta Vigo. À 23 ans, le joueur séduit la direction parisienne par sa grande polyvalence. Capable de jouer dans l’axe comme sur le côté droit, l’Espagnol répond aux exigences du staff parisien, qui cherche un profil capable de doubler plusieurs postes.

À voir

Mercato PSG : Un Japonais rend fou Luis Campos, c’est du lourd !

Lire aussi : Mercato PSG : Un phénomène marocain à la place de Barcola ?

Arracher ce roc au Celta Vigo ne sera pas simple. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le jeune défenseur espagnol est un élément clé de son équipe. Le club galicien en demande environ 20 millions d’euros. Pour concrétiser cette piste, Paris devra formuler une offre financièrement convaincante. Outre le prix, il y a la concurrence.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un Japonais rend fou Luis Campos, c’est du lourd !

PSG Mercato : L’Atlético donne son aval pour Julian Alvarez

À voir

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, direction l’Italie pour ce crack

Le Paris SG n’est pas seul sur le coup. Le Milan AC, Côme et le Sporting CP surveillent aussi le joueur de près. Solide et régulier, Javi Rodriguez sort d’une saison pleine avec 46 matchs joués et deux passes décisives au compteur. Face à cette rivalité européenne, Paris devra vite agir s’il veut boucler cette opération.