Mercato PSG : Rebondissement dans l’affaire Ibrahim Mbaye !

L’affaire Ibrahim Mbaye vient de prendre un tournant décisif. Alors que le jeune parisien pensait avoir étouffer l’affaire en publiant une « story » Instagram accusant le journaliste Romain Molina de calomnier sa famille, la contre-attaque du journaliste ne s’est pas fait attendre. En apportant des éléments factuels indiscutables, Romain Molina a provoqué un véritable tremblement de terre dans ce feuilleton qui secoue les coulisses du club de la capitale.

Mercato PSG : L’entourage d’Ibrahim Mbaye pris en flagrant délit

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Loin de se laisser démonter par le démenti public de l’attaquant, Romain Molina a immédiatement réagi en dévoilant deux photographies particulièrement embarrassantes pour le clan du joueur. Sur ces clichés diffusés sur les réseaux sociaux, on aperçoit explicitement les parents d’Ibrahim Mbaye avec les maillots officiels de Chelsea et d’Aston Villa.

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Le journaliste a accompagné ces publications de révélations encore plus lourdes : ces rendez-vous s’inscrivaient dans le cadre de négociations directes et clandestines menées par les parents du joueur avec les deux clubs anglais, le tout dans le dos de la direction du Paris Saint-Germain. Une manœuvre d’une ingérence rare qui confirme l’emprise totale et le double jeu exercés par ses proches sur la gestion de sa jeune carrière. (Selon Romain Molina via X)

La suppression de la story : Un aveu de faiblesse lourd de conséquences

Face à la brutalité de ces preuves matérielles, la réaction du jeune titi parisien a été aussi rapide que révélatrice. Ibrahim Mbaye a purement et simplement supprimé la story dans laquelle il démentait les accusations et criait à la calomnie. Dans les codes de la communication moderne et des réseaux sociaux, ce retrait précipité s’apparente à un aveu de faiblesse évident.

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En effaçant son message initial plutôt qu’en apportant une contre explication, le clan Mbaye a involontairement crédibilisé l’ensemble des informations divulguées par le journaliste. De la pression exercée sur le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw aux exigences logistiques au quotidien, en passant par ces tractations britanniques en sous-marin, la version de Molina ressort considérablement renforcée de ce duel médiatique.

Le PSG et le joueur au pied du mur : Les raisons d’un temps de jeu famélique

Ce retentissant fiasco de communication place désormais le Paris Saint-Germain et le joueur au pied du mur. En interne, ces tensions répétées, les exigences démesurées du clan et ces tentatives de négociation en sous-marin apportent un éclairage nouveau sur la situation sportive du joueur : cela explique en grande partie son manque de temps de jeu flagrant et sa mise à l’écart progressive de la rotation de Luis Enrique en seconde partie de saison.

Choquée par l’attitude de l’entourage du joueur et soucieuse de préserver la sérénité du vestiaire, la direction parisienne se retrouve confrontée à la réalité d’une rupture de confiance quasi définitive. Pour Ibrahim Mbaye, le piège s’est refermé.

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Fragilisé par les initiatives de ses propres proches et piégé par une tentative de démenti manquée, le jeune attaquant voit son avenir dans la capitale s’assombrir très nettement, alors que la rupture entre les différentes parties semble désormais consommée.