Alerte Mercato : Le PSG menace publiquement Bradley Barcola

Des sources proches du PSG assurent que Bradley Barcola pourrait passer toute la saison sur le banc si le club n’obtient pas une offre satisfaisante pour son transfert cet été. Fidèle à sa philosophie, Luis Enrique veut évoluer au quotidien avec des joueurs pleinement engagés dans le projet.

Mercato PSG : Grosse pression sur Bradley Barcola

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Trois ans après l’épisode Kylian Mbappé, un nouveau bras de fer s’annonce entre le PSG et l’un de ses attaquants. À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola a informé sa direction qu’il ne prolongera pas son bail, ce qui ouvre la voie à un départ cet été. Mais pour déloger l’ancien ailier de Lyon de Paris, il faudra sortir le grand jeu, puisque le Paris Saint-Germain réclamerait 170 millions d’euros pour le laisser partir.

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Un montant qui élimine de facto plusieurs prétendants de l’international français de 23 ans. Qu’à cela ne tienne, Luis Enrique, lui, veut des joueurs engagés et prêts à aller au charbon pour le club. Le technicien espagnol ne se privera donc pas d’envoyer Barcola sur le banc toute la saison s’il ne trouve pas un club capable de payer le montant nécessaire pour le recruter cet été.

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« Des sources proches du PSG indiquent par ailleurs que leur entraîneur, Luis Enrique, ne souhaite recruter que des joueurs engagés, par conséquent, si le club n’obtient pas le montant souhaité, Barcola pourrait ne pas jouer la saison prochaine », rapporte le journaliste Mario Cortegana du tabloïd The Athletic. Le principal concerné espère ne pas en arriver là avec son club.

Le clan Barcola espère un règlement heureux de son avenir

Trois ans après son arrivée, Bradley Barcola souhaite s’offrir un nouveau challenge et veut donc quitter les rangs du Paris Saint-Germain cet été. Le numéro 29 parisien souhaite rejoindre Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. Il aurait même déjà un accord contractuel avec les Reds, qui en font leur priorité absolue pour les prochaines semaines.

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Et alors que le Paris SG le menace de l’écarter toute la saison, le joueur espère, qui ne souhaite pas aller au clash avec ses dirigeants, que Liverpool parviendra à s’entendre avec Luis Campos pour boucler son transfert.

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Si ce n’est pas le cas, Bradley Barcola aurait déjà signifié en interne qu’il restera au PSG sans faire de bruit et sans forcer son départ si aucune offre n’était acceptée par Nasser Al-Khelaïfi.